Gündem Anne diyen kuzu herkesi şaşırtıyor Allahın bir hikmeti açıkçası duyunca çok şaşırdık
İZMİR

’Anne’ diyen kuzu herkesi şaşırtıyor: Allah'ın bir hikmeti açıkçası duyunca çok şaşırdık

İzmir’in Torbalı ilçesinde, yeni doğan ikiz kuzulardan birisinin "anne" diye seslenmesi gören herkesi şaşırttı.

Kuzunun annesini aradığı anlar ise kameralara yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Yeni doğan kuzu &quot;anne&quot; diye seslendi.
Yeni doğan kuzu "anne" diye seslendi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, yeni doğan ikiz kuzulardan birisinin "anne" diye seslenmesi gören herkesi şaşırttı. Kuzunun annesini aradığı anlar ise kameralara yansıdı.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

Torbalı ilçesine bağlı Dağkızılca Mahallesi’nde bir koyun, ikiz kuzu dünyaya getirdi. Bu sırada koyunun sahibi Rıfat Cansever (27) de, hava şartlarının soğuk olmasından dolayı kuzuları evine sobanın yanına aldı. Cansever ve ailesi, bir müddet sonrada kuzulardan bir tanesinin "anne" diye seslendiğini fark etti. Şaşkına dönen Cansever ve ailesi, emin olmak için kuzunun annesini aradığı anları kamera ile kayıt altına aldı. Görüntüler, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

YARADANIN BİR HİKMETİ

Koyunun sahibi Rıfat Cansever, hala şaşkın olduğunu ifade ederek, "Hava şartları çok soğuk olduğu için kuzularımızı sobanın yanına aldık. Sobanın yanında bir süre sonra ’anne’ dediğini duyduk kuzumuzun. Şaşkınlık içerisindeyiz. Videoya çektik o anları. Videolarda da çok net bir şekilde ’anne’ dediği anlaşılıyor. Şansımıza Allah'ın da bir hikmeti açıkçası" dedi.

Bu kuzu herkesi şaşırtıyor: Doğduğunda korktum
FOTOĞRAF 5
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İlçeye bağlı Yenimahalle de küçükbaş hayvancılık ile uğraşan Ramazan Akın’a ait koyunlar kuzulamaya başladı. Kuzulayan koyunlarından bir tanesinin yavrusu ağzı kulaklarına kadar açık bir şekilde dünyaya geldi. Kuzunun annesini emdiği ancak ağzı geniş ve açık olduğu için yutkunamadan sütün dışarıya aktığını gören sürü sahibi, biberonla beslemeye başladı. Kuzu gören herkesin dikkatini çekerken, belirli bir seviyeye kadar biberonla destekleneceği belirtildi.
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İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten hayvan sahibi Ramazan Akın, Küçük yaşlardan beri küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şey gördüm. Şimdi koyunların yavrulama zamanı. Gece saatlerinde hayvanlarıma almaya geldiğimde böyle bir durumla karşılaştım. Çok şaşırdım ve korktum. Allah’ın takdiri. Kuzuyu ellerimle besliyorum. Kendisi annesini ememiyor. Günde bir saatimi ayırarak biberonla yavaş yavaş, damlatarak sütle besliyorum. Bu gün üçüncü gün oldudedi.
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Çocukluğumdan itibaren ilk kez böyle bir durumla karşılaştığına da dikkat çeken Akın, boynu eğri özürlü kuzulara denk geldiğini ama bu şekilde olanını ilk defa gördüğünü, çevresinde hayvancılıkla uğraşanların da hiç karşılaşmadığını aktardı.
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Bu kuzu herkesi şaşırtıyor: Doğduğunda korktum
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağzı kulaklarına kadar açık olan kuzu doğdu, emdiği sütün akması nedeniyle bebek gibi biberonla beslenmeye başladı.


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