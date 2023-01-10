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ELAZIĞ

Annesi cenazesini kabul etmedi: Zihinsel engelli Zühal mezarlık görevlilerince defnedildi

Elazığ'da 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli Zühal G.'nin cenazesini annesi kabul etmedi. Zühal, Asri Mezarlık'ta görevliler tarafından toprağa verildi.

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Haber Merkezi DHA
Annesi cenazesini kabul etmedi: Zihinsel engelli Zühal mezarlık görevlilerince defnedildi
Morgdan alınan cenaze, Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal G., bir süre sonra Erzurum'a götürüldü. Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühal'in, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) yöntemiyle beslenmesine devam edildi. İki yıldır entübe halde tedavi gören Zühal, dün, yaşamını yitirdi.

DHA

İletişime geçilen, kızıyla aynı adı taşıyan annesi Zühal G., cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DHA

Zühal'in mezarını düzelten görevli, "Gerçekten insanlık ayıbı. İnsanın bu kadar sahipsiz olması gerçekten çok vahim bir şey. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin, Allahu teala kimseyi sahipsiz koymasın. Kimsesizlerin sahibi Allah'tır" dedi.

DHA

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