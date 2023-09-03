Bugüne kadar 3 kez bisikletinin çalındığını belirten Pala, "2019 yılında ilk bisikletim çalındı. Sık sık evimin yakınında Manavgat Irmağında balık tutarım. Bisikletimin çalınmasından 3 ay sonra ırmakta balık tutarken oltama bir ağırlık takıldı. Oltama takılan yosun tutmuş bir bisikletti. İyice baktığımda bisikletin çalınan bisiklet olduğunu gördüm. 2’inci çalınan bisikletim de Dolbazlar Mahallesinde bulundu. İnşallah bugün çalınan bisikletim de bulunur" diye konuştu.