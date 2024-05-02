Antalya'dan yeni turizm rekoru: Tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti

Antalya, dünya genelinde en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.





Turizmin en büyük ilgi çeken illerinden olan Antalya yeni bir rekora imza attı.





Tüm zamanların en iyi verisi





Nisan ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,86 artışla 1 milyon 61 bin 26 olarak kaydedildi.





Bu, tüm zamanların en yüksek nisan ayı verisi oldu. 259 bin 717 ziyaretçi sayısıyla Almanya, nisan ayında birinci sırada yer alırken onu 194 bin 949 turistle Rusya ve 141 bin 497 ziyaretçiyle İngiltere takip etti.





En çok turist Almanya'dan





Yılın ilk dört ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 539 bin 663 ziyaretçi ile Almanya birinci oldu.





Rusya'nın 366 bin 783 ziyaretçiyle ikinci olduğu sıralamada, İngiltere de 266 bin 120 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.





Polonya, Hollanda, İran, Belçika, Ukrayna, Fransa ve Litvanya, İngiltere'nin ardından sırasıyla Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.





Artış dikkat çekti





Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ana pazar ülkelerden gelen turist sayısında, Almanya'nın yüzde 21, İngiltere'nin yüzde 32, Polonya'nın yüzde 30, İran'ın yüzde 52, Belçika'nın yüzde 42, Ukrayna'nın yüzde 51 ve Fransa'nın yüzde 52 oranlarında artış kaydedilmesi dikkat çekti.







