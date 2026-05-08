Antalya’nın suyunu kirlettiler

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne yönelik denetimde, katı atık depolama sahasından çıkan çöp sızıntı suyunun, kanalizasyon hattına deşarj edildiği belirlendi. ASAT yönetmeliğine göre kanalizasyon hattından yararlanacak işletmelerin Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı alması, deşarj edilecek atık suyu belirlenen limitlere indirmesi gerekiyor. Limitlerin sağlanmaması halinde işletmelere Kirlilik Önlem Payı uygulanması öngörülüyor. Ancak denetimde, işletmenin ruhsat başvurusu yapmadan faaliyet yürüttüğü, ASAT'ın da düzenli numune alma, denetim ve kontrol işlemlerini yerine getirmediği kaydedildi. Alınan numunelerde kirlilik seviyesinin yönetmelik sınırlarının üzerinde olduğu tespit edilmesine rağmen işletmeye gerekli yaptırımların uygulanmadığı görüldü. Skandal bununla da bitmedi. Gelecekte içme suyu kaynağı olarak planlanan Karacaören Gölü için hazırlanan denetim raporunda da çarpıcı bulgular yer aldı. Atıksu Arıtma Tesisi, Deri Organize Sanayi Bölgesi ve bazı belediyelere ait atık suların mevzuata aykırı şekilde göl havzasına deşarj edildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, kaynağa karışmaması gereken kirli suyun havzaya ulaştığı tespit edildi.