Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya’nın suyunu kirlettiler

Antalya’nın suyunu kirlettiler

Oğuzhan Ürüşan
04:008/05/2026, Cuma
G: 8/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne yönelik denetimde, katı atık depolama sahasından çıkan çöp sızıntı suyunun, kanalizasyon hattına deşarj edildiği belirlendi. ASAT yönetmeliğine göre kanalizasyon hattından yararlanacak işletmelerin Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı alması, deşarj edilecek atık suyu belirlenen limitlere indirmesi gerekiyor. Limitlerin sağlanmaması halinde işletmelere Kirlilik Önlem Payı uygulanması öngörülüyor. Ancak denetimde, işletmenin ruhsat başvurusu yapmadan faaliyet yürüttüğü, ASAT'ın da düzenli numune alma, denetim ve kontrol işlemlerini yerine getirmediği kaydedildi. Alınan numunelerde kirlilik seviyesinin yönetmelik sınırlarının üzerinde olduğu tespit edilmesine rağmen işletmeye gerekli yaptırımların uygulanmadığı görüldü. Skandal bununla da bitmedi. Gelecekte içme suyu kaynağı olarak planlanan Karacaören Gölü için hazırlanan denetim raporunda da çarpıcı bulgular yer aldı. Atıksu Arıtma Tesisi, Deri Organize Sanayi Bölgesi ve bazı belediyelere ait atık suların mevzuata aykırı şekilde göl havzasına deşarj edildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, kaynağa karışmaması gereken kirli suyun havzaya ulaştığı tespit edildi.


#Antalya
#ASAT
#çöp sızıntı suyu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS başvuru ekranı açıldı mı? 2026 AGS ve ÖABT sınavları ne zaman? İşte sınav tarihi ve ücret bilgisi