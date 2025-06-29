Arap medyası İsrail’in kâbusunu yazdı: 'Sıra Türkiye'de'
12:4129/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
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Arap medyası terör devleti İsrail'in İran'dan sonraki hedefinin Türkiye olacağını yazdı. Buna göre Tel Aviv yönetimi, 'halifelik' ile itham ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki Türkiye'nin Gazze'ye sessiz kalmayışı, İran’a verdiği açık destek, artan savunma yatırımları ve İslam dünyasında 'birleştirici rol' oynaması nedeniyle Ankara’yı bölgesel dengeleri değiştiren bir güç olarak görüyor.
Ortadoğu’daki dengeler yeniden şekilleniyor. Soykırımcı İsrail Ortadoğu'da terör estirirken son günlerde
'Osmanlı'
söylemleriyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik
'halifelik' i
thamında bulunuyor. Özellikle Gazze'deki soykırımı Müslümanların birlik olamamasından dolayı sürdürebilen İsrail, İslam ülkelerinin birlik fikrine girmesinden endişe ediyor.
Tel Aviv'de Türkiye alarmı
Ürdün merkezli
'Rai Al-Youm'
sitesinde yayımlanan çarpıcı analizde, soykırımcı İsrail'in Türkiye’yi İran'dan sonraki en büyük stratejik tehdit olarak gördüğü belirtildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye'deki etkin politikası, Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayışı, İran’a yönelik destek açıklamaları ve İslam dünyasında birleştirici bir güç olarak öne çıkması işgalci Tel Aviv yönetiminde alarm zillerini çaldırdı.
İsrail’in Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’yi hedef alarak
"geleceğin İran’ı"
ifadesini kullandı, Erdoğan’ı ise
"halifelik özlemiyle İslam dünyasını şekillendirmeye çalışan bir figür"
olarak niteledi.
"Türkiye haritada İran’ın hemen ardında"
Yayınlanan analizde, Tel Aviv-Ankara hattındaki gerilimin sadece söylemlerle sınırlı olmadığı, askeri ve stratejik pozisyonlanmanın da İsrail'i endişelendirdiği aktarıldı.
Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD müttefiki olmasına rağmen, bağımsız savunma adımları ve İslam coğrafyasındaki nüfuzu, İsrail’in tehdit algısını artırıyor.
İsrail’e göre Türkiye'nin büyüyen etkisi; güçlü ordu, gelişmiş savunma sanayii ve bölgesel liderlik iddiasıyla birleştiğinde, Tahran’dan sonra ikinci büyük meydan okuma haline geliyor.
Yerli 'çelik kubbe' korkuttu
Ankara'nın son dönemdeki savunma atılımları da dikkat çekiyor. Erdoğan, Rus yapımı S-400’lerin yetersizliğine dikkat çekerek, Türkiye’nin yerli üretim çok katmanlı hava savunma sistemi
“Çelik Kubbe”
yi inşa edeceğini duyurdu.
Savunma harcamaları son yıllarda ciddi oranda arttı. Türkiye’nin bütçesinin yaklaşık üçte biri artık AR-GE ve alımlara ayrılıyor. Bu oran, NATO ortalamasının da üzerinde.
İsrail rahatsız
ABD ile yaşanan F-35 krizine de dikkat çeken analizde, Türkiye'nin 1 milyar dolardan fazla ödeme yapmasına rağmen uçakları alamadığı vurgulandı. Erdoğan, Trump döneminde çözüm yönünde adımlar atıldığını ancak sorunun hâlâ aşılamadığını söyledi.
İsrail’in kâbusu: Güçlü bir Türkiye
Rai Al-Youm'un analizine göre,
İran-İsrail savaşı sonrası Ankara'nın savunma refleksi daha da güçlendi. İsrail, nükleer bir İran sonrası dönemde en ciddi bölgesel denge unsurunun Türkiye olacağını düşünüyor.
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