Suriye-İsrail anlaşması belirginleşiyor

İsrail’de yayın yapan İ24News televizyonuna konuşan Suriyeli yetkililer, tarafların 2025 yılı sonuna kadar anlaşmaya varabileceğini söyledi. Yetkililer, anlaşmanın İsrail ordusunun Cebel el-Şeyh (Harmon Dağı) ve tampon bölgeden çekilmesini, buna karşılık iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngördüğünü bildirdi. Öte yandan, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, "Abraham Anlaşmaları'nın" genişletilmesi ve İran savaşını ele almak üzere ABD'ye gideceği bildirildi. İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, Dermer'in 30 Haziran'da Washington'a ulaşması bekleniyor. Dermer'in, Trump'ın ekibiyle "Abraham Anlaşmaları'nın" Suudi Arabistan'ın da dahil edilerek genişletilmesi, Gazze'de ateşkes ve İran'a 12 gün boyunca süren saldırılar sonrası son durumu görüşeceği iddia edildi.