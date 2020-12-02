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ANTALYA

Arkadaş kazığıyla hayatının şokunu yaşamıştı, yeni kimliğine kavuştu

Antalya’da çaldırdığı kimliğini yeniletmek için gittiğinde, bir yıl önce hayatını kaybeden arkadaşının fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşıran yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan (46), hatanın düzeltilmesiyle yeni kimliğine kavuştu. Kimlik bilgilerini arkadaşıyla paylaştığı için böyle bir olayın başına geldiğini ileri süren Oğan, “Özgüvenim yerine geldi. Kimlik bilgilerimi artık kimseyle paylaşmam. İnsan bir kere böyle hata yapar, bir daha yaparsa eşektir yani” dedi.

Haber Merkezi İHA
Yeni kimliğine kavuşan Hüseyin Oğan, bilgilerinde ölen arkadaşı yerine kendi resmini görünce büyük mutluluk yaşadı.
Yeni kimliğine kavuşan Hüseyin Oğan, bilgilerinde ölen arkadaşı yerine kendi resmini görünce büyük mutluluk yaşadı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan, hakkında arama kararı bulunan Ö.K. ile 1 yıl önce tüm kimlik bilgilerini paylaştı. Oğan, 1,5 ay önce caminin tuvaletine girdiği sırada içerisinde kimliği, otobüs kartı, engelli kimlik kartının bulunduğu cüzdanı çaldırdı. Polise giderek şikayetçi olan Oğan, ardından nüfus müdürlüğüne giderek kimliğini yeniletmek istedi.

İddiaya göre Oğan, kimlik çıkartmak için parmak izi okutucusuna bastığında, ekranda kendisine ait kimlik bilgileri çıktı ancak fotoğrafta ise ölen çocukluk arkadaşı Ö.K. ile karşılaştı. Fotoğrafın eşleşmemesi üzerine yeni kimlik çıkartamayan Oğan, kimliğine kavuşabilmek için yetkililerden yardım istedi.

İHA
Antalya’da çaldırdığı kimliğini yeniletmek için gittiğinde, bir yıl önce hayatını kaybeden arkadaşının fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşıran yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan (46), hatanın düzeltilmesiyle yeni kimliğine kavuştu.

Büyük mutluluk yaşadı

19 gün önce yaşadıklarını paylaşan Oğan’ın kimlik işlemleri, haberin yapılmasının ardından hemen başlatıldı. Oğan, nüfus müdürlüğünden aranmasının ardından kardeşinin de yanına alıp kimlik bilgileri ile ikametgahını yetkililerle paylaştı. Düzeltilen hata sonrası parmak izi alınıp yeni kimliğine kavuşan Oğan, bilgilerinde ölen arkadaşı yerine kendi resmini görünce büyük mutluluk yaşadı.

İHA
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan.

“İnsan bir kere böyle hata yapar, bir daha yaparsa eşektir”

  • Yardımcı olanlara çok teşekkür ettiğini ifade eden Oğan, “Bakanlarımız yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Artık parmak bastığımda benim fotoğrafım çıkıyor. Kimliğimde ölen arkadaşımın resmini gördüğümde şok geçirmiştim. Aranması vardı ve rahmetli olmuştu. Olan da bana olmuştu. Allah korusun bir daha başıma böyle bir şey gelmesini istemem. Kimlik bilgilerimi artık kimseyle paylaşmam. İnsan bir kere böyle hata yapar, bir daha yaparsa eşektir yani” dedi.

“Özgüvenim yerine geldi”

Kimliği eline ilk aldığında özgüvenin yerine geldiğini anlatan Oğan, “Sonuçta yolda yürürken polis ‘kimlik’ diyor. O sıkıntıdan kurtuldum. Şimdi hemen çıkartıp veriyorum. Çevremdeki bazı arkadaşlar merak ediyor, çıkartıp gösteriyorum” diye konuştu.

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