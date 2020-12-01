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Gündem Kaybettiği cüzdanı bulunan Hasan amcanın sözleri duygulandırdı Fazla param yok ki bulana yardım edeyim
KAHRAMANMARAŞ

Kaybettiği cüzdanı bulunan Hasan amcanın sözleri duygulandırdı: Fazla param yok ki bulana yardım edeyim

Kahramanmaraş’ta bir kişi, yolda bulduğu içerisinde 500 lira olan cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanın sahibi emekli Hasan Karagöz, "Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım” dedi.

Haber Merkezi İHA
Kaybettiği cüzdanı bulunan Hasan amcanın sözleri duygulandırdı.
Kaybettiği cüzdanı bulunan Hasan amcanın sözleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi yaşayan 66 yaşındaki emekli Hasan Karagöz, bankaya gitmek için yola çıktı. Yolda yürürken cebindeki cüzdanı düşürdü. Yoldan ailesiyle geçen Mehmet Aslaner adlı vatandaş da bir cüzdan buldu.

Lise öğrencisi yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
OYNAT 00:45
Lise öğrencisi yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
Adıyaman Merkez Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Furkan Aydoğmuş, okuldan eve döndüğü sırada Turgut Reis Mahallesi'nde yerde cüzdan buldu. Polislere durumu anlatarak cüzdanı teslim etti. Polis, cüzdan içinde bulunan bilgilerden sahibi Mehmet Tekintaş'a ulaştı. Cüzdanı bulunduğu için mutlu olan Tekintaş'ın teşekkür için para verme teklifi ise liseli Furkan tarafından kabul edilmedi.


Cüzdan polise teslim edildi

Aslaner, içerisinde 500 lira ve kimlik kartı bulunan cüzdanı bölgedeki polis ekibine teslim etti. Yapılan araştırma sonunda cüzdanını kaybeden vatandaşa cep telefonu numarasından ulaşıldı.

Temizlik yaparken buldu: İçinde 20 bin TL olan cüzdan bulup sahibine teslim etti
GÜNDEM
Temizlik yaparken buldu: İçinde 20 bin TL olan cüzdan bulup sahibine teslim etti

Bulduğu dolar dolu cüzdanı sahibine teslim etti
GÜNDEM
Bulduğu dolar dolu cüzdanı sahibine teslim etti

"Minibüste düşürdüm sandım"

Cüzdanını bulan vatandaşa teşekkür eden Hasan Karagöz, “Bir takım işlerim vardı ve onları yapacaktım. Ben de minibüste düşürdüm zannettim sağ olsunlar cüzdanımı bulmuşlar teşekkür ederim. Fazla bir param da yok ki bir yardımda bulunayım” dedi.
Cüzdanı bulan Mehmet Aslaner ise, “Biz vatandaşlık görevimizi yaptık, herkesin yapması gereken buydu. Cüzdanın içine bile bakmadan polise teslim ettik” dedi.

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti
GÜNDEM
Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti
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Fazla param yok ki yardım edeyim

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