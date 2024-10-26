Arnavutköy Kahvecisi Karaburun’da açıldı: Vatandaşlardan tam not aldı

Arnavutköy’de sosyal yaşama canlılık katacak Arnavutköy Kahvecisi’nin ilk şubesi Karaburun Sahili’nde açıldı.

Arnavutköy Belediyesi, ilçede sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla başlattığı Arnavutköy Kahvecisi projesinin ilk şubesini Karaburun’da hizmete açtı. Açılışa Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul Milletvekilleri Şengül Karslı, Yahya Çelik, Seda Gören Bölük, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Kısa sürede farklı bölgelerde de hizmete girecek

Karaburun’da açılan ilk şube, modern bir konsept ve rahat bir atmosfer sunuyor. Hem açık hem de kapalı alanlarıyla dikkat çeken mekanda, ziyaretçiler keyifli bir kahve deneyimi yaşayabilecek. Projenin ilham kaynağı ise, yıllar önce Arnavutluk’tan ilçemize göç eden amcamızın getirdiği kahve kültürü ile Arnavutköy’e özgü bir değer yaratma fikri oldu. Arnavutköy’de toplam yedi farklı noktada açılacak Arnavutköy Kahvecisi, ilçe genelinde yeni bir buluşma noktası oluşturmayı hedefliyor.

‘’Yanlızca kahve içme alanı değil dostluk merkezi olacak’’

Açılış konuşmasında Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kahvecisi’nin yalnızca bir kahve içme alanı değil, aynı zamanda bir dostluk merkezi olacağını belirterek, “Arnavutköy Kahvecisi’nde sadece kahve içilmeyecek; burada dostluklar pekişecek, yeni arkadaşlıklar kurulacak. Burası, komşularımızın, ailelerin ve gençlerimizin buluştuğu, sohbet ettiği bir mekan olacak. Yerli ve Milli olan bu işletmemizi Arnavutköy’lü hemşehrilerimize emanet ediyorum.” dedi. Candaroğlu, bu projenin, ilçede birlik ve beraberliği güçlendirme hedefi taşıdığını vurgulayarak, “Arnavutköy’ü hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir bir ilçe haline getirme yolunda, sosyal yaşamı destekleyen projelerimize devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.





Başkan Candaroğlu ayrıca açılışa özel bir müjde de vererek, 29 Ekim’e kadar tüm kahvelerin ücretsiz olacağını duyurdu. “Bu güzel atmosferi herkesin deneyimlemesini istiyoruz,” diyen Candaroğlu, kahvecinin Arnavutköy’de sosyal hayatın canlanmasına katkı sunacağını belirtti.

Vatandaşlardan tam not aldı

Hanım Meltek isimli vatandaş, Arnavutköy Kahvecisi projesini çok beğendiğini ifade ederek, “Güzel düşünülmüş bir proje. Buraya sürekli geliyorduk, bizler için çok güzel oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz,” dedi.





İmran Saylık isimli vatandaş ise, Arnavutköy Kahvecisi’nin sosyal hayatlarına renk kattığını belirterek, “Bu tür mekanlara gerçekten ihtiyacımız vardı. Burada ailemizle ve dostlarımızla vakit geçirmekten mutluluk duyacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.