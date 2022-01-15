Gündem Arnavutköyde otoyol bağlantısında İETT otobüsleri arızalandı Trafik tamamen durdu
İSTANBUL

Arnavutköy'de otoyol bağlantısında İETT otobüsleri arızalandı: Trafik tamamen durdu

İstanbul Arnavutköy’de sabah saatlerinde çevre yoluna bağlantı viyadüğünde iki İETT otobüsü arızalandı. Arızalanan araçlar nedeni ile trafik durdu, araç sürücüleri otobüslerin onarılmasını bekledi.

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Haber Merkezi İHA
Arnavutköyde otoyol bağlantısında İETT otobüsleri arızalandı: Trafik tamamen durdu
İETT otobüslerinin arasından zikzak yaparak geçmeye çalıştı, yaşananlar ise drone ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde Arnavutköy’den Yenibosna seferine çıkan İETT otobüsü çevreyolunun bağlantı noktasında olan viyadükte arıza yaptı.

Arızalanan otobüs otoyolda ilerleyemeyince yoldaki trafik durdu araç sürücüleri saatlerce İETT otobüslerinin onarılmasını bekledi. Bazı araç sürücüleri ise trafikte beklemek istemedi. İETT otobüslerinin arasından zikzak yaparak geçmeye çalıştı, yaşananlar ise drone ile görüntülendi.

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Uzun süre trafikte bekleyen araç sürücüsü Zafer Yakacı, “Biz yarım saattir bekliyoruz arızalanmış otobüsler iki tarafı da tıkamışlar ileri geri de alamıyorlar alsalar geçebileceğiz” dedi.

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