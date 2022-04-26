Asgari ücretli çalışanın hesabına 1 milyon TL yattı: Allah korkusu olan insanlarız iade ettik

Adana asgari ücretle şoförlük yapan Erdinç Kaya'ya (42) tanımadığı bir hesaptan 1 milyon TL havale yapıldı. Kaya, yanlışlıkla gönderildiğini düşündüğü parayı banka şubesine giderek, sahibine iade etti.

YANLIŞLIKLA GÖNDERİLDİ



Yüreğir ilçesinde bir gıda firmasında şoförlük yapan evli ve 1 çocuk babası Erdinç Kaya, 18 Nisan’da cep telefonuna gelen bildirimle şaşkınlık yaşadı. Kaya, gelen mesajda hesabına 1 milyon TL havale yapıldığını gördü. Paranın yanlışlıkla gönderildiğini düşünen Erdinç Kaya, bankaya gitti. Kaya, banka personeline durumu anlatıp, parayı gelen hesaba geri gönderdi.

"BENİ RAHATSIZ ETTİ"



Bugüne kadar harama el uzatmadığını, çalışarak kazandığı parayı harcadığını belirten Erdinç Kaya, bildirimi görünce ilk başta ister istemez mutlu olduğunu, sonrasında ise rahatsızlık duyduğunu söyledi. Kaya, “Allah korkusu olan insanlarız. Hak edilmeyen bir paraydı bu yüzden beni rahatsız etti. Banka şubesine gittiğimde 'Banka bu hatayı yapmış olsaydı bloke koyabiliriz ama şahıstan şahsa olduğu için ilk etapta bloke koyamadık, geldiğiniz için teşekkür ederiz' dediler. Ancak paranın sahibi benimle irtibata girmedi. Zaten beklenti içerisine girerek gitmemiştim ama bir teşekkür bekledim onu da görmedim, canları sağ olsun” diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 9 Sultangazi Habibler Pirinççi Köyü Yolu'nda faaliyet gösteren hazır beton fabrikalarından etrafa yayılan toz nedeniyle çevredekiler şikayetçi. Fabrikalar nedeniyle çalışanlar ve çevrede bulunanlar toz içerisinde kalıyor. Çevredekiler, 30 yıldır faaliyet gösteren fabrikaların tozunun, sağlığı olumsuz etkilediğini belirtti. Toz nedeniyle otomobillerin üstü, fabrikalardan yayılan tozla kaplanıyor. Beton fabrikalarının olumsuz etkileri yüzünden maskesiz dışarı çıkamayanlar, yetkililerden çözüm talep etti. \"NEREDEYSE BETON SÖKÜCÜ İLE SAÇLARIMIZI YIKAYACAĞIZ\"<br>Kamyon şoförlüğü yapan Faik Aşkın, \"Burası hem yerleşim alanı hem sanayi bölgesi. O yüzden iki tarafta mağdur oluyor. Buranın ya sanayi bölgesi ya da yerleşim alanı olması lazım. Belediyenin çare bulup sulamasını da yapması lazım. Saçlarımız sürekli beton tozu oluyor, neredeyse beton sökücüyle saçımızı yıkayacağız\" dedi. \"MASKE TAKMAK ZORUNDA KALDIM\"<br>Fabrika yakınında yaşayan Hatice Kalay, \"Nefes alamıyoruz. Hava almam gerekirken maske takmak zorunda kaldım. Yetkililer buraya bakmalı\" diye konuştu.<br> \"TOZUN ÖTESİNDE BİR ŞEY YAŞIYORUZ\"<br>Habibler Mezarlığı'na gelen Aynur Yıldız, \"Bu toz fazlasıyla rahatsız ediyor. Fabrikaların bir yere taşınması gerekiyor. Buranın bir düzene girmesi lazım. Batıda bu işler nasıl yapılıyorsa burada da düzenleme yapılmalı. Tozun ötesinde bir şey yaşıyoruz\" şeklinde konuştu. İşe gitmek için otobüs durağında bekleyen İsmet Taş ise \"Nefes alamıyoruz, açık havada maske takmak zorunda kalıyoruz\" dedi. Sultangazi'de toz isyanı: Maskesiz çıkamıyoruz Sultangazi'de yerleşim alanının ortasında bulunan hazır beton fabrikalarından etrafa yayılan toz, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Ev ve araçlar toz içinde kalırken, bölgede yürüyüp, nefes alıp vermek güçleşiyor. Maskesiz dışarı çıkamayanlar, yetkililerden çözüm talep etti. Mahalle sakinlerinden Hatice Kalay, "Nefes alamıyoruz. Hava almam gerekirken maske takmak zorunda kaldım. Yetkililer, buraya bakmalı" dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 5 İstanbul’da 25 sene avize imalatı yaptıktan sonra emekliğe ayrılan 64 yaşındaki Uğur Sertoğlu, daha sonra Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesine yerleşti. Sertoğlu’nun emeklilik günlerdeki en büyük hobisi ise bir zamanlar üretimini gerçekleştirdiği avizelerin temizliği oldu. Başta evindeki avizelerin temizliyle hobi edinen Sertoğlu, sonrasında camilerdeki avizeleri temizliğine başladı. Uğur amcanın hobisi öyle bir hale geldi ki misafirliğe gittiği evlerde dahi kendisini avize temizlerken buldu. Ramazan Bayramı öncesinde, Esenköy beldesindeki camilerde avize temizlemeye başlayan Sertoğlu, emeklilik sonrası avize temizliğini hobi edindiğini belirterek, “Ne zaman hangi camiye gitsem kafamı kaldırırım, avizelere bakarım. Hiç üşenmem. Hocaya sorarım, ‘Hocam avizeleri silebilir miyim?’ derim, ‘Sil’ der. Camilerde beni tanıyan hocalarımız bilirler, hiçbirinden para almam, Allah rızası için yaparım” diye konuştu. 22 yıldır Esenköy’de yaşayan 3 çocuk sahibi Sertoğlu, beldede misafirliğe gittiği evlerde dahi avize temizliği yaptığını dile getirerek, “Bu bende bir hobi oldu. Bir misafirliğe eve gideriz, hemen ilk işim kafayı kaldırıp avizelere bakarım. Ver oradan bir bez derim. Ya olmaz filan derler, pırıl pırıl yaparım” dedi. Böyle hobi ne görüldü ne duyuldu: Gittiği her yerde avize temizliyor 25 yıl avize imalatı yapan Uğur Sertoğlu'nun emeklilikteki en büyük hobisi avize temizliği oldu. Camileri tek tek gezen Uğur amca, hiçbir ücret almadan avizelerin temizliğini gerçekleştiriyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder