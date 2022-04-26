Asgari ücretli çalışanın hesabına 1 milyon TL yattı: Allah korkusu olan insanlarız iade ettik

Adana asgari ücretle şoförlük yapan Erdinç Kaya'ya (42) tanımadığı bir hesaptan 1 milyon TL havale yapıldı. Kaya, yanlışlıkla gönderildiğini düşündüğü parayı banka şubesine giderek, sahibine iade etti.
YANLIŞLIKLA GÖNDERİLDİ Yüreğir ilçesinde bir gıda firmasında şoförlük yapan evli ve 1 çocuk babası Erdinç Kaya, 18 Nisan’da cep telefonuna gelen bildirimle şaşkınlık yaşadı. Kaya, gelen mesajda hesabına 1 milyon TL havale yapıldığını gördü. Paranın yanlışlıkla gönderildiğini düşünen Erdinç Kaya, bankaya gitti. Kaya, banka personeline durumu anlatıp, parayı gelen hesaba geri gönderdi. "BENİ RAHATSIZ ETTİ" Bugüne kadar harama el uzatmadığını, çalışarak kazandığı parayı harcadığını belirten Erdinç Kaya, bildirimi görünce ilk başta ister istemez mutlu olduğunu, sonrasında ise rahatsızlık duyduğunu söyledi. Kaya, “Allah korkusu olan insanlarız. Hak edilmeyen bir paraydı bu yüzden beni rahatsız etti. Banka şubesine gittiğimde 'Banka bu hatayı yapmış olsaydı bloke koyabiliriz ama şahıstan şahsa olduğu için ilk etapta bloke koyamadık, geldiğiniz için teşekkür ederiz' dediler. Ancak paranın sahibi benimle irtibata girmedi. Zaten beklenti içerisine girerek gitmemiştim ama bir teşekkür bekledim onu da görmedim, canları sağ olsun” diye konuştu.
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Sultangazi Habibler Pirinççi Köyü Yolu'nda faaliyet gösteren hazır beton fabrikalarından etrafa yayılan toz nedeniyle çevredekiler şikayetçi. Fabrikalar nedeniyle çalışanlar ve çevrede bulunanlar toz içerisinde kalıyor. Çevredekiler, 30 yıldır faaliyet gösteren fabrikaların tozunun, sağlığı olumsuz etkilediğini belirtti. Toz nedeniyle otomobillerin üstü, fabrikalardan yayılan tozla kaplanıyor. Beton fabrikalarının olumsuz etkileri yüzünden maskesiz dışarı çıkamayanlar, yetkililerden çözüm talep etti.
\"NEREDEYSE BETON SÖKÜCÜ İLE SAÇLARIMIZI YIKAYACAĞIZ\"<br>Kamyon şoförlüğü yapan Faik Aşkın, \"Burası hem yerleşim alanı hem sanayi bölgesi. O yüzden iki tarafta mağdur oluyor. Buranın ya sanayi bölgesi ya da yerleşim alanı olması lazım. Belediyenin çare bulup sulamasını da yapması lazım. Saçlarımız sürekli beton tozu oluyor, neredeyse beton sökücüyle saçımızı yıkayacağız\" dedi.
\"MASKE TAKMAK ZORUNDA KALDIM\"<br>Fabrika yakınında yaşayan Hatice Kalay, \"Nefes alamıyoruz. Hava almam gerekirken maske takmak zorunda kaldım. Yetkililer buraya bakmalı\" diye konuştu.<br>
\"TOZUN ÖTESİNDE BİR ŞEY YAŞIYORUZ\"<br>Habibler Mezarlığı'na gelen Aynur Yıldız, \"Bu toz fazlasıyla rahatsız ediyor. Fabrikaların bir yere taşınması gerekiyor. Buranın bir düzene girmesi lazım. Batıda bu işler nasıl yapılıyorsa burada da düzenleme yapılmalı. Tozun ötesinde bir şey yaşıyoruz\" şeklinde konuştu.
İşe gitmek için otobüs durağında bekleyen İsmet Taş ise \"Nefes alamıyoruz, açık havada maske takmak zorunda kalıyoruz\" dedi.
Sultangazi'de toz isyanı: Maskesiz çıkamıyoruz
Sultangazi'de yerleşim alanının ortasında bulunan hazır beton fabrikalarından etrafa yayılan toz, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Ev ve araçlar toz içinde kalırken, bölgede yürüyüp, nefes alıp vermek güçleşiyor. Maskesiz dışarı çıkamayanlar, yetkililerden çözüm talep etti. Mahalle sakinlerinden Hatice Kalay, "Nefes alamıyoruz. Hava almam gerekirken maske takmak zorunda kaldım. Yetkililer, buraya bakmalı" dedi.
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İstanbul’da 25 sene avize imalatı yaptıktan sonra emekliğe ayrılan 64 yaşındaki Uğur Sertoğlu, daha sonra Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesine yerleşti. Sertoğlu’nun emeklilik günlerdeki en büyük hobisi ise bir zamanlar üretimini gerçekleştirdiği avizelerin temizliği oldu. Başta evindeki avizelerin temizliyle hobi edinen Sertoğlu, sonrasında camilerdeki avizeleri temizliğine başladı. Uğur amcanın hobisi öyle bir hale geldi ki misafirliğe gittiği evlerde dahi kendisini avize temizlerken buldu.
Ramazan Bayramı öncesinde, Esenköy beldesindeki camilerde avize temizlemeye başlayan Sertoğlu, emeklilik sonrası avize temizliğini hobi edindiğini belirterek, “Ne zaman hangi camiye gitsem kafamı kaldırırım, avizelere bakarım. Hiç üşenmem. Hocaya sorarım, ‘Hocam avizeleri silebilir miyim?’ derim, ‘Sil’ der. Camilerde beni tanıyan hocalarımız bilirler, hiçbirinden para almam, Allah rızası için yaparım” diye konuştu.
22 yıldır Esenköy’de yaşayan 3 çocuk sahibi Sertoğlu, beldede misafirliğe gittiği evlerde dahi avize temizliği yaptığını dile getirerek, “Bu bende bir hobi oldu. Bir misafirliğe eve gideriz, hemen ilk işim kafayı kaldırıp avizelere bakarım. Ver oradan bir bez derim. Ya olmaz filan derler, pırıl pırıl yaparım” dedi.
Böyle hobi ne görüldü ne duyuldu: Gittiği her yerde avize temizliyor
25 yıl avize imalatı yapan Uğur Sertoğlu'nun emeklilikteki en büyük hobisi avize temizliği oldu. Camileri tek tek gezen Uğur amca, hiçbir ücret almadan avizelerin temizliğini gerçekleştiriyor.
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Son yıllarda çadır veya karavan kampı yoğun ilgi görürken, Ramazan Bayramı tatili öncesi Türkiye'nin gözde turistik bölgelerindeki kamp alanlarında hazırlıklar yapıldı. Kamplarda fiyatlar ise değişiklik gösteriyor. Kamp alanlarında restoran ve kafeterya bulunması, elektrik imkanı, yemek pişirme alanı, tuvalet ve duş imkanları, güvenlik, çamaşır yıkama alanları fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.
Kamp alanlarında vatandaşlar kendi çadırıyla kamp yapma, karavan kampı veya çadır kiralama imkanı buluyor. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin kişi başı ortalama 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilcilerin ise kişi başı ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor.
İzmir'in Gümüldür ilçesinde çadır kampı 85 TL, karavan 100 TL, Foça ilçesinde çadır ve karavan 75 TL, Seferihisar ilçesinde çadır kampı 75 TL, Dikili ilçesinde çadır kampı 70 TL, Çeşme ilçesinde çadır kampı 85 TL, Karaburun ilçesinde çadır kampı 70 TL olarak sıralanıyor. Menderes ilçesinde ise çadır başına 110 TL, karavan için 200 TL ücret alınıyor.<br>Aydın kamp alanlarında ise Kuşadası ilçesinde bulunan üç farklı tesisin fiyatları 60 ile 75 TL arasında değişirken karavan kampı için vatandaşların ortalama kişi başı 100 TL ödemesi gerekiyor.<br>Muğla kamp alanlarında fiyatlar İzmir ve Aydın'a göre yükselirken, Fethiye ilçesinde çadır kampı ortalama 100 TL, Akyaka'da 80 TL, Milas ilçesinde 80 TL, Datça ilçesinde 100 TL olarak sıralanıyor. Tesislerde genellikle 0-12 yaş arasındaki çocuklar için 30- 50 TL arasında ücret ödenmesi gerekiyor
İzmir'in Menderes ilçesi Özdere mevkiinde bulunan bir kamp alanının müdürlüğünü yapan Erhan Cesur, bayram tatiline yönelik hazırlıkları neredeyse tamamladıklarını belirterek, \"Önümüzde bayram tatili var. 220 dönüm bir arazi üzerindeyiz. Çok geniş bir alan olması sebebiyle bu tarz tatillerde çadır ve karavan sayımız çok oluyor. Bunların elektrik, su, altyapıları, alanın temizliği, duşların bakım onarımını gerçekleştirdik. Alan büyük olunca çevre temizliği çok önemli oluyor. Bayrama hazırlanıyoruz. Tadilat ve malzeme ikmalini yapıyoruz. Hazırlıkları yüzde 90 oranında tamamladık\" dedi.
Olası orman yangınlarına karşı önlemlerin de alındığına dikkat çeken Cesur, \"Orman ve denizin birleşmiş olduğu nokta vatandaşlar için çok önemli, çünkü çadırların güneş görmemesi gerekiyor. Elektrik, aydınlatma, ortak kullanım buzdolapları gibi her türlü altyapı mevcut. Tuvalet ve duştaki yoğunluğu azaltmak için kapasitemizi arttırdık. Olası orman yangınlarına yönelik 3 ay boyunca ciddi bir hazırlık yaptık. Geçen yıl yaşanan yangınlar sebebiyle bu işi ciddiye aldık. Tesisimizdeki çalı ve makilik alanı resmi makamlardan izin alarak temizledik. Arazözlerin geçebileceği noktaların açılımını yaptık\" ifadelerini kullandı.
Kamp ücretleriyle ilgili bilgi veren Cesur, \"Biz çadırlardan gecelik 110 TL ücret alıyoruz. Elektrik, aydınlatma, tuvalet ve duş fiyatın içinde yer alıyor. Karavanlardan 200 TL ücret alıyoruz. Tesisteki çadırlardan kiralamak isteyenlerin ise 200 TL ödemesi gerekiyor. Bu fiyatlar da tercih sebebi oluyor. Sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyen doğaseverler kamp tatilini tercih ediyor. Pandemi ile birlikte yüzde 600 gibi bir artış yaşandı. Doğanın içinde vakit geçirmek isteyenler bu tatile yöneldi\" dedi.
Karavan tatili yapan vatandaşlardan Neslihan Yoldaş ise \"Biz yeni karavancıyız ve çok memnunum. Yalnız kalamam ve küçük bir yerde yaşayamam sanıyordum ama öyle değilmiş. Bulunduğumuz ortam oldukça önemli. Bulunduğunuz yer keyifli ise karavanda yaşamak çok güzel. Bayram tatilinde de karavan kampında olacağız. Bizim için tatil artık karavan demek. Karavanda yorulmuyorsunuz\" diye konuştu.
Son yıllarda yoğun ilgi görüyor: Geceliği 60 lira
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yurt genelindeki kamp alanlarında hazırlıklar tamamlandı. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin gecelik kişi başı en az 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilciler ise ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor. Aydın'ın turistik ilçelerinde çadır kampı ücretleri ortalama 60 TL iken, Muğla'da ise 80 TL'ye kadar çıkıyor.