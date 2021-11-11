Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Mahallesinde bin yaşında olduğu tahmin edilen meşe palamuduna köylüler gözleri gibi bakıyor.

Kızlarsekisi Mahallesi Münük bölgesinde bulunan Ali Gök’ün evinin önündeki asırlık meşe palamudu ağacı köylülerin ve köyü gezmeye gelen vatandaşların gözdesi. Ağacın net yaşının bilinmediğini ama aile büyüklerinden gelen bilgiler ile en az 10 asırlık olduğu iddia edilen meşe palamudu ağacına gözü gibi bakan Gök ailesi, ağacın gerçek yaşının hesaplanıp tescillenmesini istedi.

Ağacın, gövde genişliğinin 3 metre gövde boyunun 2,5 metre olduğunu söyleyen Ali Gök, internette yaptığı araştırmada bu ağaçların en az bin yıllık olduğunu ve aile büyüklerinin bilgisine göre bu ağacın yaşının 10 asrı bulabileceğini ifade etti.

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Ağacın gövdesine bir insanın rahatça girebileceği bir boşlukta olduğunu belirten Gök, “Görenler gelip fotoğraf çektiriyor. Tam yaşının kaç olduğunu öğrenmek istiyoruz. Yaşını emsallere bakarak tahmin ediyoruz. İçinde şuan 2 buçuk 3 metre boyunda içinde kocaman bir oyuk var. Anıt ağaç olduğunu düşünüyor tescil almasını istiyoruz” dedi.

FOTOĞRAF 7 İlçeye bağlı Mollahacı Mahallesi’nde bulunan, 1700’lü yıllarda dikildiği rivayet edilen ve 7 tane olmasından dolayı halk arasında ‘7 kardeş’ olarak bilinen ağaçlardan 6’sı zamana yenik düştü. Mahalle sakinleri ise halk arasında yayılan ‘bu ağaçları yakan olursa korkutulur’ söyleminden dolayı ağaçları bulunduğu yerden kaldırmadı. Mahalle muhtarı Mustafa Gerçek, “Bu ağaç kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1700’lü yıllara dayanıyor. Bu ağaç, ecdadımızdan kalan, 7 kardeş olarak bilinen ve halkımızın tarafından değer verilen ağaçlarımızdır. Bu ağaçlar 2020 yılının başlarında 7 kardeş olarak bildiğimiz ağaçlarımızdan 6 tanesi devrildi. Ancak bir tanesi yaşamaktadır. İnşallah kalan 1 tane ağaç köyümüzün tarihi olarak yaşaması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Gerçek, “Ben çocukluğumdan beri duyarım. Bu ağaçlardan bir parça alıp yakarsan ‘korkuturlar’ gibi söylemler büyüklerimiz tarafından dile getirilmişti. Günümüz şartlarında da bu gündemdedir. Şu anda ağaçlar devrilmesine rağmen halkımız tarafından ağaçlar götürülüp yakılmaz. Bu ağaçların böyle bir hikayesi var ama neden böyledir bu bilinmez” dedi. Kayseri'deki bu ağaca kimse dokunamıyor: 3 asırlık ağaç hakkındaki rivayet şaşırtıyor Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1700 yılında dikildiği rivayet edilen ve '7 kardeş' olarak bilinen ağaçlara, halk arasında yayılan 'bu ağacı yakarsan korkuturlar' söyleminden dolayı kimse dokunamıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 37 Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi, 1950’den sonra bir kez daha değişecek. İlçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. İlçeden sökülen ağaçlar da yeri yerleşim yerine taşınmaya başlandı. Şu ana kadar bin dolayında ağacın taşındığı yeni yerleşim yerindeki 150 hektarlık alana toplamda 100 bin ağacın dikilmesi planlanıyor. Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yeni yerleşim yerinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek ağaçların korunması için de çalışmalar yapıldığını söyledi. Özdemir, \"Yeni yerleşim yerine 100 bin ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Yusufeli, sular altında kaldığında o bölgedeki ağaçlar da sular altında kalacak. Bunun olmaması için kıymetli ağaçlarımızı büyük bir itinayla söküp, yeni yerleşim yerine dikmeye başladık. Yeni yerleşim yerini yeşillendirmek için mücadele ediyoruz. Yusufeli, yeni yerine taşındığı zaman yemyeşil bir Yusufeli olacak. Şu ana kadar yeni yerleşim bölgesine bin ağaç dikimi yapıldı. Bu bin ağacın hepsi de Yusufeli’nden söküldü. Artık bahar geldi ve ağaçlar da yemyeşil oldu, demek ki yeni yerleşim yerinde de toprağımız bereketli. Diktiğimiz ağaçların hepsi tutmuş durumda, bu da bizi ayrıca sevindirdi” dedi. Yeni yerleşim yerinde görevli inşaat mühendisi Sercan Kaya ise yeni ilçenin devlet eliyle yeşillendirildiğini belirterek, \"Yusufeli zaten yeşildi, şimdi çok daha güzel olacak” diye konuştu. Yedinci kez taşınacak ilçede asırlık ağaçlar da sökülerek yeni yerleşim alanına dikildi Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi su altında kalacak. Yedinci kez taşınacak ilçede bulunan asırlık ağaçlar da sökülerek yeni yerleşim yerine dikilmeye başlandı. BiP'te paylaş

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