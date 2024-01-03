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İyice azıttılar: Efe Aydal'dan Müslümanlara 'soykırım' tehdidi

Gazze ve şehitlerimiz için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenen protesto gösterisi İsrail'den çok Türkiye içerisindeki bazı kesimleri rahatsız etti. Onlardan birisi de sosyal medyada yayınladığı ateist videolar ile bilinen 'Efe Aydal' isimli şahıs. Aydal 'Filistin'e destek Şehitlerimize Rahmet' mitinginden dönen vatandaşa elinde tevhid bayrağı olduğu gerekçesiyle düzenlenen menfur saldırının ardından sosyal medya hesabından kan donduran bir paylaşıma imza atarak Müslümanları topluca katletmekle tehdit etti.

10:40 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:14 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Efe Aydal
Efe Aydal

Terör devleti İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü katliama tepki göstermek ve askerlerimizi şehit eden teröre lanet için 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde yüzbinlerce vatandaşın katılımıyla devasa bir protesto gösterisi düzenledi.


Türk bayrakları ve Filistin bayraklarının dalgalandırıldığı gösteride vatandaşlar İsrail'e lanet ederken şehitlerimize de rahmet okudu.



Türkiye'nin birlik ve beraberlik tablosunu yansıtan Galata buluşması İsrail'den daha çok Türkiye içerisindeki bazı kesimleri rahatsız etti.


Muhalif kesimin Galata buluşmasını hedef aldığı saatlerde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş,
'Siz Arap sevicisiniz'
diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

Aydemir'e yapılan saldırıya muhalif kesim arka çıkarak linç kampanyası başlattı. 'Hilafet' ve 'şeriat' tartışması üzerinden kinlerini kusan kesime CHP de destek verdi.



Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP'li Ali Mahir Başarır savcıları tehdit etti
Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP'li Ali Mahir Başarır savcıları tehdit etti

İstanbul'da bu sabah “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” ile hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı. Yürüyüş sonrası ise evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu. Bir şahsın "Sen Arap sevicisin" sözleriyle yumruklu saldırısına uğrayan İsmail Aydemir kanlar içerisinde kaldı. Aydemir'e yapılan saldırıya ise muhalif kesim sosyal medyadan arka çıkarak linç kampanyası başlattı. Hilafet üzerinden kinlerini kusan kesime CHP de arka çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın!" sözleriyle savcıları tehdit etti.



Müslümanlara toplu 'katliam' tehdidi


Türkiye'de ateist kesimin pohpohladığı, sosyal medyada yayınladığı videolarla bilinen
'Efe Aydal'
isimli şahıs ise X hesabından kan donduran bir paylaşımda bulundu.

Sabiha Gökçen'in savaş pilotu olarak katıldığı 'Dersim bombalamasına' atıfta bulunan Aydal, Filistin'e destek gösterisine katılan Müslümanları hedef alarak toplu katliam yapmakla tehdit etti.



"Atatürk Sabiha Gökçen'i arardı"


Aydal skandal paylaşımında
"Evet, Atatürk olsaydı o da bütün şeriatçıların bir alanda toplanmasına izin verirdi. Sonra Sabiha Gökçen'i arardı."
ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Müslümanları topluca öldürmekle tehdit eden Aydal'ın skandal paylaşımına tepki yağarken destek verenlerin de olduğu görüldü.


#Sabiha Gökçen
#Galata Köprüsü
#Filistin
#Şeriat
38 dakika önce
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