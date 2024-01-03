Terör devleti İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü katliama tepki göstermek ve askerlerimizi şehit eden teröre lanet için 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde yüzbinlerce vatandaşın katılımıyla devasa bir protesto gösterisi düzenledi.
Türk bayrakları ve Filistin bayraklarının dalgalandırıldığı gösteride vatandaşlar İsrail'e lanet ederken şehitlerimize de rahmet okudu.
Türkiye'nin birlik ve beraberlik tablosunu yansıtan Galata buluşması İsrail'den daha çok Türkiye içerisindeki bazı kesimleri rahatsız etti.
Aydemir'e yapılan saldırıya muhalif kesim arka çıkarak linç kampanyası başlattı. 'Hilafet' ve 'şeriat' tartışması üzerinden kinlerini kusan kesime CHP de destek verdi.
Müslümanlara toplu 'katliam' tehdidi
Sabiha Gökçen'in savaş pilotu olarak katıldığı 'Dersim bombalamasına' atıfta bulunan Aydal, Filistin'e destek gösterisine katılan Müslümanları hedef alarak toplu katliam yapmakla tehdit etti.
"Atatürk Sabiha Gökçen'i arardı"
Türkiye'de Müslümanları topluca öldürmekle tehdit eden Aydal'ın skandal paylaşımına tepki yağarken destek verenlerin de olduğu görüldü.