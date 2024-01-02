|
Gündem

Filistin'e destek yürüyüşünde vatandaşa yumruk atan şehir eşkıyasının ifadesi ortaya çıktı

Dün Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek şehitlere rahmet yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir adlı vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'nın ifadesi ortaya çıktı. Şehir magandası "Türk bayrağı taşımasını beklerken, üzeri Arapça yazılı bayrak taşıdı 'Sen Türk vatandaşı değil misin? dedim" ifadelerini kullandı.

11:44 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 11:44 - 2/01/2024 Salı
Diğer
Arşiv
Arşiv
Dün Galata Köprüsü'nde düzenlenen
Milli İrade Platformu t
arafından dün düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşü sonrası skandal bir saldırı yaşandı.

Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.


İsmail Aydemir'i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli E.A'nın ifadesi ortaya çıktı.





"Arapça yazılı bayrak taşıdı"


Savcılıktaki ifadesinde babasının emekli binbaşı olduğunu, kendisinin de milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirten E.A, şöyle devam etti;


Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil, üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben, 'Sen Türk vatandaşı değil misin? Hassas zamanlardayız.' dedim.


Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP'li Ali Mahir Başarır savcıları tehdit etti
Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP'li Ali Mahir Başarır savcıları tehdit etti

İstanbul'da bu sabah “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” ile hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı. Yürüyüş sonrası ise evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu. Bir şahsın "Sen Arap sevicisin" sözleriyle yumruklu saldırısına uğrayan İsmail Aydemir kanlar içerisinde kaldı. Aydemir'e yapılan saldırıya ise muhalif kesim sosyal medyadan arka çıkarak linç kampanyası başlattı. Hilafet üzerinden kinlerini kusan kesime CHP de arka çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın!" sözleriyle savcıları tehdit etti.



Kendini korumak amacıyla yumruk atmış


Şüpheli, mağdur Aydemir'in kendisine "İstediğimi taşırım" yanıtını vermesinin ardından aralarında itişme yaşandığını anlatarak, mağdurun yakınına gelmesi üzerine ise kendisini korumak amacıyla yumruk attığını iddia etti.


Olay nedeniyle pişman olduğunu ve herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı sözler söylemediğini savunan E.A, Aydemir'i uyarmayı amaçladığını söyledi.


Ne yaşanmıştı?


Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından dün düzenlenen etkinliğe katıldıktan sonra evine dönen İsmail Aydemir'i darbettiği belirtilen E.A, gözaltına alınmıştı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, tutuklanmıştı.




#galata köprüsü
#Saldırı
#hilafet
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bankalar oranları son dakika güncelledi! Ev ve araba almak isteyenler dikkat! İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredi oranları...