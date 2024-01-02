Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.
İsmail Aydemir'i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli E.A'nın ifadesi ortaya çıktı.
"Arapça yazılı bayrak taşıdı"
Savcılıktaki ifadesinde babasının emekli binbaşı olduğunu, kendisinin de milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirten E.A, şöyle devam etti;
Kendini korumak amacıyla yumruk atmış
Şüpheli, mağdur Aydemir'in kendisine "İstediğimi taşırım" yanıtını vermesinin ardından aralarında itişme yaşandığını anlatarak, mağdurun yakınına gelmesi üzerine ise kendisini korumak amacıyla yumruk attığını iddia etti.
Olay nedeniyle pişman olduğunu ve herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı sözler söylemediğini savunan E.A, Aydemir'i uyarmayı amaçladığını söyledi.
Ne yaşanmıştı?
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından dün düzenlenen etkinliğe katıldıktan sonra evine dönen İsmail Aydemir'i darbettiği belirtilen E.A, gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, tutuklanmıştı.