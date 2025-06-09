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Atıkların bırakıldığı arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Atıkların bırakıldığı arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

20:279/06/2025, Pazartesi
AA
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Samsun Atakum'da atıkların bırakıldığı boş arazide yangın çıktı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesindeki atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alanlı Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan atıklar bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


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