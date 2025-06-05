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Bozburun'da teknede yangın: Açığa alınan tekne battı

Bozburun'da teknede yangın: Açığa alınan tekne battı

13:565/06/2025, Perşembe
IHA
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Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir tersanenin iskelesinde bağlı bulunan teknede çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ederken yeniden alev alan tekne güvenlik önlemleri çerçevesinde açığa alındı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayan yangında tekne denizde battı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde bir tersanenin iskelesine bağlı teknede bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, alevlere Sahil Güvenlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti. Sabah saatlerinde başlayan tekne yangını müdahaleler ile kontrol altına alındı, ancak soğutma çalışmaları devam ederken tekne öğle saatlerinde yeniden alev aldı.


Bunun üzerine tekne, güvenlik önlemleri çerçevesinde açığa çekildi. Tüm müdahalelere rağmen alevler kontrol altına alınamayınca, tekne denizde battı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.






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