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Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

16:295/06/2025, Perşembe
IHA
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Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın korkuttu.
Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın korkuttu. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alan içerisinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan örtü yangınından dolayı olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.



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