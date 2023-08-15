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Ayaş Belediye Başkanı Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından Ayaş Oltan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

17:43 . 15/08/2023 Salı
AA
Burhan Demirbaş'ın cenazesi

Burhan Demirbaş'ın cenazesi

Karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde 72 yaşında vefat eden Demirbaş için Ayaş Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Buradaki tören sonrası Demirbaş'ın cenazesi, Şeyh Muhiddin Camisi'ne getirildi.

3 çocuk babası Burhan Demirbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayaş Oltan Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Demirbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Ömer İleri, Kurtcan Çelebi, Ahmet Fethan Baykoç, Lütfiye Selva Çam ve Osman Gökçek, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkent Üniversitesi kurucusu Mehmet Haberal, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP İl Başkanı Alparslan Doğan, bazı ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.



#Ankara
#AYAŞ
#Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş
#cenaze
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