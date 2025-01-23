AYM’den hak ihlali kararı

AYM, Sarıcı’nın işlediği tarihte suç olarak kabul edilmeyen fiillere dayanılarak cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, mahkûmiyet kararının suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı olduğu yönünde karar verdi. Sarıcı, 2016’da görevinden ihraç edilmiş ve hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla dava açılmıştı. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Sarıcı’nın FETÖ’ye müzahir dernek ve sendikalara üyeliği, Zaman Gazetesi'ne aboneliği ve Bank Asya’daki hesap hareketleri delil olarak kabul edilerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay tarafından da onanan bu kararın ardından Sarıcı, bireysel başvuru hakkını kullanarak AYM’ye başvurdu.