AYM’den hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), KHK ile ihraç edilen eski öğretmen Hasan Sarıcı’nın bireysel başvurusunu inceleyerek, hak ihlali kararı verdi.
AYM, Sarıcı’nın işlediği tarihte suç olarak kabul edilmeyen fiillere dayanılarak cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, mahkûmiyet kararının suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı olduğu yönünde karar verdi. Sarıcı, 2016’da görevinden ihraç edilmiş ve hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla dava açılmıştı. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Sarıcı’nın FETÖ’ye müzahir dernek ve sendikalara üyeliği, Zaman Gazetesi'ne aboneliği ve Bank Asya’daki hesap hareketleri delil olarak kabul edilerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay tarafından da onanan bu kararın ardından Sarıcı, bireysel başvuru hakkını kullanarak AYM’ye başvurdu.
YENİDEN YARGILANACAK
Başvurucunun, FETÖ/PDY’nin terör örgütü olarak kabul edilmesinden önce bu oluşumun terör örgütü olduğunu bilip bilmediğine dair somut bir delil bulunmadığı belirtilen gerekçede, Sarıcı’nın cezai sorumluluk altına sokulmasını makul olarak öngöremeyeceğini belirterek, mahkûmiyet kararının adil yargılanma ilkelerine uygun olmadığını ifade etti. Kararda, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle yeniden yargılama yapılmasına ve 30 bin TL vekâlet ücretinin Sarıcı’ya ödenmesine karar verildi. Karar, ilk derece mahkemesine gönderilerek yeniden yargılama sürecinin başlatılması talep edildi.