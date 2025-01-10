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AYM’den aynı cezaya ikinci iptal

AYM’den aynı cezaya ikinci iptal

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan ve “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasını” düzenleyen hükümleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. AYM’nin gerekçeli kararında, ‘örgüt adına’ kavramının ‘hukuki belirsizliği’ savunuldu. Kararda, ilgili düzenlemelerin kişilerin örgüt üyeliğine dair somut delil olmaksızın cezalandırılmasına yol açabileceği vurgulandı. Bu ifadenin geniş yorumlanmaya açık olduğu ve bu durumun, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile örgütlenme ve din-vicdan özgürlüğü gibi temel haklar üzerinde caydırıcı bir etkisi olabileceği ifade edildi. İlgili ceza maddesi, 2023 yılında anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş, geçtiğimiz mart ayında 8. Yargı Paketi’yle düzenlemeye gidilerek yeniden yürürlüğe konmuştu.


#AYM
#TCK
#ceza
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