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Sahte kimlikli FETÖ’cüye hak ihlali kararı

Sahte kimlikli FETÖ’cüye hak ihlali kararı

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sahte belgeler düzenleyerek kendini gizleyen FETÖ sanığı Alptekin Dibekoğlu için Anayasa Mahkemesi (AYM) 'adil yargılanma hakkını ihlal' kararı verdi. FETÖ sanığı Dibekoğlu, hakkında yakalama kararı bulunduğu için sahte belgeler düzenleyerek kendini gizlemeye çalıştı. 2019’da İstanbul’da yakalanan Dibekoğlu’nun üzerinde, abisine ait kimlik kartı ve kendi fotoğrafının bulunduğu iki sahte belediye kartı ile başka bir isme ait sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Belgeler, kriminal incelemede sahteliği hemen fark etmenin zor olduğu ve aldatıcı olduğu tespit edildi. Dibekoğlu, yargılama sürecinde savunmalarının dikkate alınmadığını ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini öne sürerek AYM'ye başvurdu. AYM, mahkemelerin delilleri doğrudan gözlemlemesi gerektiğini vurgulayarak, Dibekoğlu’nun yargılama sürecinde dezavantajlı duruma düştüğünü belirtti ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Dosya, hak ihlali giderilmesi için ilk derece mahkemesine gönderildi.


#FETÖ
#AYM
#hak ihlali

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