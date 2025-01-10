Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 hükümlü yakalandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 hükümlü yakalandı

13:0210/01/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Güvenlik güçlerimiz, sınırda kaçmak isteyenleri yakaladı.
Güvenlik güçlerimiz, sınırda kaçmak isteyenleri yakaladı.

Edirne'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 hükümlü, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Doyran köyünde yapılan denetimlerde; 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Özel hayata ilişkin ses ve görüntü ifşa etme' suçundan 5 yıl 2 ay, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları ile arama kayıtları bulunan 6 hükümlüyü yakaladı. Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 6 hükümlü, işlemleri sonrası tutuklandı.





#Edirne
#Doyran
#Yunanistan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Canan Karatay "Yanlış besleniyorsunuz" diyerek uyardı: İşte gaz sancısına neden olan en tehlikeli gıda...