Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ'cü yakalandı

Güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelilerini yakaladı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Y.D. ve D.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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