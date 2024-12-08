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Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ'cü yakalandı

12:098/12/2024, Pazar
DHA
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Güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelilerini yakaladı.
Güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelilerini yakaladı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Y.D. ve D.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.



#Edirne
#Yunanistan
#FETÖ

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