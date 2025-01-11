AYM’den papazlara vakıf vizesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), papazlara vakıf yönetimleri için vize verdi. Rum Patrikhanesi'ne bağlı din adamları Corc Kasapoğlu ve Atanaş Mamasis, 2011’de yapılan vakıf seçimlerinde Samatya Aya Analipsis Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı yönetim kuruluna seçildi. Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bu iki kişinin din adamı olmalarını gerekçe göstererek, yönetim kurulu mazbatasının verilmesi için öncelikle görevden alınmalarını talep etti. VGM, din adamlarının Lozan Anlaşması'na göre siyasi ve yönetsel görev alamayacağını belirterek dava açılmasını reddetti. Mamasis ve Kasapoğlu ise durumu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. AYM, Mamasis ve Kasapoğlu’nun başvurularını değerlendirmesi sonucu, din adamlarının örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Mamasis ve Kasapoğlu'na ayrı ayrı tazminat ödenmesine hükmedildi.