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AYM'den 'süresiz nafaka' kararı: İptal edildi

AYM'den 'süresiz nafaka' kararı: İptal edildi

11:164/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi'nin, boşanmada "süresiz nafaka" verilmesini düzenleyen Türk Medeni Kanun'un ilgili maddesinin iptal istemini bugünkü gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlaması bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi. AYM boşanan eşe süresiz nafaka verilmesi kararını iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

SÜRESİZ NAFAKA DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu bugünkü Genel Kurul'da gündemine aldı.

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyordu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yeni düzenleme yapılması için 9 ay süre verildi.


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