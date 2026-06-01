Miras satışları ve icra ihalelerinde yeni dönem: İhaleyi kazanıp bedelini yatırmayana para cezası

Yeni yargı paketinde, mirasçılar arasındaki taşınmaz satışlarında üçüncü kişilerin ilk ihaleye katılımına sınırlama getiriliyor. Böylece aile mülklerinin dışarıya satışı zorlaşacak. İcra ihalelerinde ihaleyi kazanıp bedeli yatırmayarak süreci uzatanlara para cezası getiriliyor.
12'nci Yargı Paketi'nde, miras paylaşımı ve icra satışlarında yaşanan mağduriyetleri azaltmaya yönelik dikkat çekici düzenlemeler bulunuyor. Paketle özellikle ortaklığın giderilmesi davalarında ortaya çıkan hak kayıplarının önüne geçilmesi ve satış süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.
Mevcut uygulamada miras kalan bir taşınmazın satışına yönelik açık artırmalara üçüncü kişiler de katılabiliyor. Bu durum zaman zaman ailelerin uzun yıllardır kullandığı ev, arsa veya tarlaların aile dışındaki kişilere geçmesine neden olabiliyor. Yeni düzenlemeye göre, tüm maliklerin mirasçı olduğu ve üçüncü kişilerin pay sahibi olmadığı taşınmazlarda yapılacak ilk açık artırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Böylece mirasçıların taşınmazı kendi aralarında muhafaza edilecek, aile mülkiyeti korunacak. Üçüncü kişilerin kazandığı açık artırmalar, hak sahiplerinin satış bedeline aylar sonra ulaşmasına ve yeni ilan, tebligat ile satış masraflarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Satış süreçlerinin bazı dosyalarda 6 ay ila 1 yıl daha uzayabildiği için sorunlar çıkıyordu.
Düzenlemenin hedef aldığı bir diğer sorun ise satış ihalelerinde yaşanan gecikmeler. Uygulamada bazı kişiler yüksek teklif vererek ihaleyi kazanmasına rağmen satış bedelini süresinde yatırmıyor. Bu durumda ihale iptal edilerek sürecin yeniden başlatılması gerekiyor. Yeniden yapılan ihaleler ise hem hak sahiplerinin paralarına geç ulaşmasına hem de ek masrafların ortaya çıkmasına yol açıyor. Paketle birlikte ihaleyi kazanıp bedeli yatırmayan kişinin teminatı iade edilmeyecek. Ayrıca teklif ettiği bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak.
Paket kapsamında ortaklığın satış yoluyla giderilmesinde pay sahiplerine de teminat yatırma zorunluluğu getiriliyor. Düzenleme kötü niyetli tekliflerin önlenmesini, satışların daha kısa sürede tamamlanmasını ve hak sahiplerinin mağduriyetlerinin azaltılmasını amaçlıyor. Yargı paketindeki değişikliklerin yasalaşması halinde, özellikle miras davaları, ortaklığın giderilmesi süreçleri ve icra satışları bakımından daha hızlı ve öngörülebilir bir sistem oluşturulması hedefleniyor.