Miras satışları ve icra ihalelerinde yeni dönem: İhaleyi kazanıp bedelini yatırmayana para cezası

Mevcut uygulamada miras kalan bir taşınmazın satışına yönelik açık artırmalara üçüncü kişiler de katılabiliyor. Bu durum zaman zaman ailelerin uzun yıllardır kullandığı ev, arsa veya tarlaların aile dışındaki kişilere geçmesine neden olabiliyor. Yeni düzenlemeye göre, tüm maliklerin mirasçı olduğu ve üçüncü kişilerin pay sahibi olmadığı taşınmazlarda yapılacak ilk açık artırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Böylece mirasçıların taşınmazı kendi aralarında muhafaza edilecek, aile mülkiyeti korunacak. Üçüncü kişilerin kazandığı açık artırmalar, hak sahiplerinin satış bedeline aylar sonra ulaşmasına ve yeni ilan, tebligat ile satış masraflarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Satış süreçlerinin bazı dosyalarda 6 ay ila 1 yıl daha uzayabildiği için sorunlar çıkıyordu.