Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı

"O günden beri beraberlerdi. 53 yaşlarında beraber melek oldular. Ellerini tutup 30 yıllık bir evliliklerini melek olarak tamamladılar. Birbirine aşık iki insandı. Ben sevgiyi aşkı merhameti onlardan öğrendim. Ben sizi çok özlüyorum. 'Allah'ım bana sabır ver' diyorum. İsyan etsem annemle babam inançlı insanlardı. Beni izliyorlar. Melek oldular. Şehit oldular diyorum ama dayanamıyorum geceleri her gece size iyi geceler anne baba demeden uyuyamıyorum"