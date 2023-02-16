Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı

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Merve Börtan
Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda can ve mal kaybına yol açtı.11 ili etkileyen depremde 30 bini aşkın kişi yaşamını yitirirken, Hatay'da neredeyse her iki binadan biri yıkıldı. Yıkımın en çok yaşandığı illerden olan Adıyaman'da da ölüm haberleri peş peşe geldi, geriye ise acı dolu hikayeler kaldı.
Gülsüm Börta ve 30 yıllık eşi Mehmet Börta ise o hikayelerden sadece biri...
Çiftin tıp fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu.
İki gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve gözyaşlarına hakim olamadı.
İlk anne ve babasız doğum gününü 18 Şubat'ta geçirecek olan Merve Börta, acısını Twitter'dan paylaştı.