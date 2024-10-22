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Bahçeli'nin rozet ve yüzüğü dikkat çekti: Semboller ne anlama geliyor?

Bahçeli'nin rozet ve yüzüğü dikkat çekti: Semboller ne anlama geliyor?

17:4922/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Bahçeli'nin yakasındaki rozet 8 ayrı mesaj taşıyor.
Bahçeli'nin yakasındaki rozet 8 ayrı mesaj taşıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında DEM'e tarihi çağrı yaptığı konuşmasında taktığı yüzük ve rozet dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğündeki semboller merak uyandırdı. Peki, bu gizemli semboller ne mesaj veriyor? İşte detaylar...

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşma gündeme damgasını vurdu.
"Terörsüz bir ülke hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya varız"
diyen Bahçeli,
"Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere de sesleniyorum, şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın"
ifadelerini kullandı.

Yüzük ve rozetteki gizemli mesaj

Bahçeli'nin DEM'e yaptığı bu tarihi çağrı sırasında parmağındaki yüzük ve yakasındaki rozet dikkat çekti.

Yüzük ve rozetteki sembollerin anlamı merak uyandırdı. Peki yüzük ve rozetteki semboller ne anlama geliyor?

Selçuklu Yıldızı'nda saklı 8 anlam

Bahçeli'nin yakasına iliştirdiği 'Sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı' sembolünü içeren rozet 8 farklı anlamı bir arada barındırıyor.

  1. Rabbine Şükretmek
  2. Sadakat
  3. Şefkat
  4. Merhamet
  5. Doğruluk
  6. Sabretmek
  7. Sır Tutmak
  8. Cömertlik

Yüzükteki zeytin dalı

Bahçeli'nin taktığı yüzükte, rozette olduğu gibi çok köşeli bir yıldız figürü dikkat çekiyor. Yıldız ve çevresindeki halkalar, maneviyatı, korunmayı veya birlikteliği simgeliyor. Yüzükteki altı köşeli yıldızın ortasında daha küçük bir geometrik desen yer alıyor.

Yüzüğün iç kısmında ise, barış ve uzlaşmanın sembolü olarak bilinen zeytin dalını andıran bir simge bulunuyor.
Yüzükte kullanılan mavi ve gümüş renklerin güven ve maneviyatı simgelediği
, yüzüğün büyük boyutu ve detaylı işlemeleri, güç, liderlik ve otoriteyi temsil ettiği şeklinde yorumlanıyor.

Bahçeli FETÖ elebaşı için duyduğu nefreti dile getirdi: Dileğim cehennemde ebediyen yanmasıdır bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, dün ölen FETÖ lideri Fetullah Gülen için "Dileğim cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur." ifadeleriyle FETÖ elebaşı için duyduğu nefreti dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır."

MHP lideri Bahçeli'den DEM'e tarihi çağrı: Terörist elebaşı Meclis'te silah bıraktığını ilan etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili ilk kez konuşan Bahçeli, "Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir" dedi. Türkiye'nin çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" çağrısında bulundu.



#Devlet Bahçeli
#MHP
#DEM
#Abdullah Öcalan

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