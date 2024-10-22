Bahçeli'nin rozet ve yüzüğü dikkat çekti: Semboller ne anlama geliyor?

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşma gündeme damgasını vurdu.

"Terörsüz bir ülke hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya varız"

diyen Bahçeli,

"Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere de sesleniyorum, şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın"