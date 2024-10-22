Bahçeli'nin rozet ve yüzüğü dikkat çekti: Semboller ne anlama geliyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında DEM'e tarihi çağrı yaptığı konuşmasında taktığı yüzük ve rozet dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli'nin rozeti ve yüzüğündeki semboller merak uyandırdı. Peki, bu gizemli semboller ne mesaj veriyor? İşte detaylar...
Yüzük ve rozetteki gizemli mesaj
Bahçeli'nin DEM'e yaptığı bu tarihi çağrı sırasında parmağındaki yüzük ve yakasındaki rozet dikkat çekti.
Yüzük ve rozetteki sembollerin anlamı merak uyandırdı. Peki yüzük ve rozetteki semboller ne anlama geliyor?
Selçuklu Yıldızı'nda saklı 8 anlam
Bahçeli'nin yakasına iliştirdiği 'Sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı' sembolünü içeren rozet 8 farklı anlamı bir arada barındırıyor.
- Rabbine Şükretmek
- Sadakat
- Şefkat
- Merhamet
- Doğruluk
- Sabretmek
- Sır Tutmak
- Cömertlik
Yüzükteki zeytin dalı
Bahçeli'nin taktığı yüzükte, rozette olduğu gibi çok köşeli bir yıldız figürü dikkat çekiyor. Yıldız ve çevresindeki halkalar, maneviyatı, korunmayı veya birlikteliği simgeliyor. Yüzükteki altı köşeli yıldızın ortasında daha küçük bir geometrik desen yer alıyor.