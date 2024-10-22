Özel'den Bahçeli'nin çağrısına cevap: El yükseltiyorum Kürtlere devlet teklif ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin bugünkü grup toplantısındaki tarihi 'Öcalan' çağrısına ilişkin konuştu. Grup kürsüsünden çağrıya ilk kez cevap veren Özel, 'el yükseltiyorum' diyerek, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendini ait hissetmeyen bütün Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum." "Türkiye'de bir daha şehit gelemeyecekse, bir daha kan akmayacaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söylüyorsa bu sözlere kıymet veriyoruz ve CHP olarak diyoruz ki bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz" dedi.