Özel'den Bahçeli'nin çağrısına cevap: El yükseltiyorum Kürtlere devlet teklif ediyorum

Özgür Özel - Devlet Bahçeli
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında teröristbaşı Öcalan ile ilgili yaptığı çağrıya cevap verdi. Özel, "Devlet bey bir adım daha ileri gidiyorum. El yükseltiyorum. Ben de Kürtlere devlet teklif ediyorum" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı
Devlet Bahçeli,
geçtiğimiz hafta grup toplantısında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı "örgüte silah bırakma ve terörü sonlandırma çağrısı"nı bu hafta bir adım ileri taşıdı.
Bahçeli,
"Eğer Öcalan'ın tecridi kaldırılırsa, gelsin ve TBMM'de DEM Grup Toplantısı’nda konuşarak terörün sona erdiğini, örgütün dağıldığını ilan etsin"
ifadelerini kullandı.
Özel'den cevap geldi
Özel'den cevap geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin çağrısına grup toplantısında cevap verdi.
'El yükseltiyorum'
diyen Özel
"Ben de Kürtler'e devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini devlete ait hissetmeyen Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum"
açıklamasında bulundu.
Özel'in açıklaması şu şekilde;
"Türkiye'de bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, bir daha anaların gözünden yaş gelmeyecekse, askere silah doğrulmayacaksa.. bunun için söylenen her söze CHP olarak kıymet veriyoruz. Biz CHP olarak terörün bitmesine tam destek vereceğiz.
Kürtlerin Anayasa'ya uygun sorunlarını çözmeden bir kişiye uygun çözümle bu sorunu çözemezsiniz. 86 milyonu barıştırmak için atılacak her adımı önemsiyoruz.
"Kürtlere devlet teklif ediyorum"
"Kürtlere devlet teklif ediyorum"
Devlet Bey el yükseltiyorum. Ben de Kürtler'e devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini devlete ait hissetmeyen Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Kendini öteki hissetmediği tüm demokratik siyaset kanallarının açık tutulduğu, üniversitelerde öğrencilerin haklarının yenmediği, demokratik hakların dünya standartlarında olduğu bir ülke yapalım, Kürtleri Türkiye Cumhuriyetinin sahibi yapalım. Biz kurucu parti olarak buradayız, her şeyi hep birlikte yapmayı teklif ediyoruz. Hodri meydan."
#Devlet Bahçeli
#CHP
#MHP
#Özgür Özel