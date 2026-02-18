Bahis gelirini kulüp üzerinden aklamışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ÇALIŞANLARIN HESAPLARINI KULLANDILAR

Yapılan incelemelerde polis ekipleri suç tarihinde ismi Tuzlaspor olan kulübün eski başkanı Fevzi İlhanlı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etti. Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Yeliz Tuba Yasa, Özge Yasa, Aydın Çoban, Sonat Özmutaf, Tülay Alıç, Hüseyin İçin, Fatih Yüce, Aykut Sağlam olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı listesindeki Feyzi İlhanlı ve Buket Güngören’in yurtdışında olduğu öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ FİRARİ

Operasyonlar sonucu, Diyarbekirspor ile Aykut Sağlam’a ait Kaltus Bilişim Teknolojileri, Yeliz Tuba Yasa’ya ait Yasa Grup Elektrik Elektronik Alarm Güvenlik ve Ferhat İlhanlı’ya ait Diyarbekir Spor Futbol Yatırımları isimli 3 şirkete, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Öte yandan Mehmet Berzan İlhanlı, Ferhat İlhanlı, Nureddin Emir Özdemir, Özgür Yasa, Ali Abbas Gülen’in firari olduğu belirtilirken, firari 5 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



