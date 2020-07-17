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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz
POLİTİKA

Bakan Akar: Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur" dedi. Fransız gemisine taciz iddiasına ilişkin de Akar, "Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar
Milli Savunma Bakanı Akar

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Fransız gemisine taciz iddiası) Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, 'Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz' dedi.


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