Bakan Akar: Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz Milli Savunma Bakanı Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur" dedi. Fransız gemisine taciz iddiasına ilişkin de Akar, "Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 17 Temmuz 2020, 15:33 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2020, 16:02 AA