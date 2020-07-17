Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Fransız gemisine taciz iddiası) Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Fransız gemisine taciz iddiası) Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.