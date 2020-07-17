Savunma Sanayi Başkanı Demir: SİHA'larımız füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandıracaklarını açıkladı.

"Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir!" diyen Demir, şu mesajları paylaştı:

"Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız.

3️⃣ Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir! — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 17, 2020

"SAVUNMA SANAYİİNDE İŞBİRLİĞİNİ GÖRÜŞTÜK"

İki kardeş ülkenin bir kez daha Tek Yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayiinde de işbirliği konularımızı görüştük.

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u misafir ettik."

4️⃣ Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız.



Bir Millet İki Devlet! 🇹🇷🇦🇿 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 17, 2020