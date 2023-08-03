|
Gündem

Bakan Bak açıkladı: 2023 madalya sayımız 3 bin 617'ye ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda 2023 yılında şu ana kadar 3 bin 617 madalya kazandığını açıkladı.

12:16 . 3/08/2023 Perşembe
AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 2023 yılında kazandığı madalya sayılarını paylaştı.

Milli sporcuların 1170 altın, 1269 gümüş ve 1178 bronz madalya kazandığının bilgisini veren Bakan Bak, "Sporcularımız yüzümüzü ağartmaya devam ediyor. 2023 madalya sayımız an itibarıyla 3 bin 617'ye ulaştı. Daha gidecek yolumuz, sevinçle sarılacak nice günlerimiz var. Var olun çocuklar!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının ardından konuyla ilgili değerlendirme yapan Bak, şunları kaydetti:

  • "2002 yılından bugüne dek başlatmış olduğumuz tesisleşme hamlesi içerisinde çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımlar neticesinde işte gururla paylaşıyoruz madalya tablomuzu. Sporcularımız göstermiş olduğu üst düzey performansla uluslararası alanda an itibarıyla 1170 altın, 1269 gümüş, 1178 bronz olmak üzere toplamda 3617 madalya kazandı. Bizler sporcularımızla gurur duyuyor, onları alkışlıyoruz. Başarılarımız artarak devam edecek. Onlar madalyalar için çok çalışmaya, bizler de onların hikayelerini yazmaları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."


#Osman Aşkın Bak
#madalya
#altın
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) atanan, terfi eden albay, generaller terfi ve atama listesi