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Hayat

Bakan Bak duyurdu: Gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı.

15:51 . 13/07/2023 Perşembe
AA
18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verilecek.

18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verilecek.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz"
ifadelerine yer verdi.

300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz görme imkanı

Projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, "muzekartgns.com" adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturacak ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacak.






#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Aşkın Bak
#Müzekart
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