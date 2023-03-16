Bakan Bilgin 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Kemik içi implantta ödenen tutarda yüzde 733 artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kemik içi implantta ödenen tutarın artırıldığını duyurdu.

Bakan Bilgin, Genel Sağlık Sigortalılarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tutarların Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında artırıldığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bilgin bu kapsamda, kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutarın 750 TL’ye çıkarıldığını ifade etti.

Gözlük cam ve çerçeve için ödenen tutarlarda da artış

Bakan Bilgin vatandaşların ayakta tedavi kapsamında evlerinde kullandıkları tıbbi malzemeler ile gazilerin kullanımına özel ortez/protez tutarlarında yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda ve gözlük cam ve çerçeve için ödenen tutarların ise yüzde 39 ila yüzde 200 arasında değişen oranlarda artırıldığını da duyurdu.

Çölyak hastalarını ilgilendiren düzenleme

Bakan Bilgin yaptığı paylaşımın devamında çölyak hastalarını ilgilendiren düzenlemeyi de açıkladı.

Özel formüllü un ve mamul ürünler için aylık nakdi ödemelerde de yüzde 100 oranında artış yapıldığını belirten Bakan Bilgin, "Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.





Genel Sağlık Sigortalılarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tutarlar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında arttırıldı. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL’ye çıkarıldı. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) March 16, 2023







