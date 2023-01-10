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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu: Biz dünya beşten büyük derken herkes için eşitlik çağrısında bulunuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika turu kapsamında Pretoria Üniversitesi’nde Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin açılışında konuştu. Konuşmasında, "Biz, dünya beşten büyük derken herkes için eşitlik çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Çavuşoğlu: Biz dünya beşten büyük derken herkes için eşitlik çağrısında bulunuyoruz
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika turu kapsamında Pretoria Üniversitesi’nde Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, şu ifadeye dikkat çekti:

  • "Biz, dünya beşten büyük derken herkes için eşitlik çağrısında bulunuyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika’da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Naledi Pandor ile düzenlenen ortak basın toplantısının ardından Pretoria Üniversitesi’nde Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın dünya çapında enerji sektörü, gıda güvenliği ve enflasyon gibi önemli parametreleri değiştirdiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

  • "Pandemi ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar şu an herkesin problemi. Bu problemlerin çözümlerine çok taraflı yaklaşımlarla ulaşılabilir. Küresel işbirliği olmadan, terörizm tehdidi, düzensiz göç ve organize suçların üstesinden gelemeyiz. Sadece seçilmiş bir azınlığın sese sahip olduğu noktada adalete nasıl ulaşabiliriz? Biz, dünya beşten büyük derken herkes için eşitlik çağrısında bulunuyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu hayal ettiğimizde, ortak bir refah ve kapsayıcı bir küresel sistem için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye olarak zorlu bir bölgesel durum yürütüyoruz. Çatışmalarla çevrilmiş durumdayız. Bugün, krizlerin ve çatışmaların yüzde 60’ı bizim bölgemizde. Çözüme ulaşmamış ya da çözüm süreci dondurulmuş çok sayıda çatışma var. Girişimci dış politika bizim önceliğimiz. Tüm bunlar olurken, oturup izleyemeyiz."

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