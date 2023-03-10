Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmelerinde NATO genişlemesi konularını ele aldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, NATO genişlemesi konuları ele alındı.