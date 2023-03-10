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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde NATO genişlemesi konularının ele alındığı belirtildi.

19:51 . 10/03/2023 Cuma
AA
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmelerinde NATO genişlemesi konularını ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, NATO genişlemesi konuları ele alındı.

#NATO
#Bakan Çavuşoğlu
#NATO genişlemesi
#Pekka Haavisto
#Jens Stoltenberg
25 dakika önce
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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
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