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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın göçmenlere zulmüne sert tepki: Buna kim dur diyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatlarını kaybeden 19 göçmenin ölümünden AB'nin de sorumlu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "19 göçmenin donarak ölmesi nasıl izah edilir? Kim dur diyecek buna? İnsan hakları savunucuları nerede? tüm sorumlu Yunanistan ile AB ve göçmenleri görmezden gelen ülkeler" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan Yunanistanın göçmenlere zulmüne sert tepki: Buna kim dur diyecek
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

(Yunanistan'ın göçmenlere zulmü) Bu devlet politikası haline geldi, AB'nin de suçu var.

19 göçmenin donarak ölmesi nasıl izah edilir?

Kim dur diyecek buna? İnsan hakları savunucuları nerede?

Onda birini biz yapsak AB aşırı sert tepki verir.

Sorumlusu Yunanistan ile AB ve göçmenleri görmezden gelen ülkeler.

Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor.

19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır.

Yunan zulmü devam ediyor: Geri itilen 45 göçmen daha kurtarıldı
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Yunanistan'ın vahşetinden AB de sorumlu
GÜNDEM
Yunanistan'ın vahşetinden AB de sorumlu

Yunan ölüme itiyor Türkler kurtarıyor: Bir ayda 929 göçmen
FOTOĞRAF 15
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Bin 480 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla kıyı şeridinde Bodrum, Datça, Marmaris ağırlıklı olmak üzere, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itmeler her gün devam ediyor.
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Özellikle Muğla kıyısına yakın olan Rodos, Simi ve Kos gibi büyük Yunan adalarına tekne ve lastik bot ile geçiş yapan düzensiz göçmenler, karantinaya alınmaları gerekirken, lastik bot ve can sallarına bindirilerek Marmaris, Datça ve Bodrum açıklarına bırakılıyor.
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Yunanistan karasularını geçtikten sonra karaya çıkan düzensiz göçmenler Avrupa hayali kurarken adalardaki güvenlik birimleri tarafından yakalanmalarını ardından AB tarafından bu adalarda oluşturulması istenen kamplara yerleştirilmek yerine motorları sökülen, benzinleri boşaltılan lastik botlar ile Türk karasularına kadar çekilerek buradan Türk karasularına geri itiliyor.
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Lastik bot ve can salları ile Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenleri ölüme terk eden Yunan Sahil Güvenlik unsurları, açık denizde sürüklenen lastik bot ve can sallarındaki göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarıp kurtarmayacağını da takip ediyor.
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Çok sayıda geri itme olayında Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin kurtarılışını seyrettiği ortaya çıktı.
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Kasım ayında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmen sayısı 929 kişi.
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Bunlar içinde Filistin, Suriye, Afganistan, Haiti, Burkina Faso, Uganda, Benin, Irak, Mali, Gana, Sierra Leona, Güney Afrika ve Gine gibi ülkelerden düzensiz göçmenler yer alıyor.
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Yunanistan güvenlik unsurlarının sık sık düzensiz göçmenleri geri itme olaylarına karşı Türk Sahil Güvenlik ekipleri 24 saat teyakkuzda bekliyor.
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Türkiye’nin en uzun kıyı şeridi oyması nedeniyle düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında önemli bir görev üstlenen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen kurtarma operasyonları dışında çok sayıda yasa dışı geçişleri de önlüyor.
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Başta FETÖ terör örgütü üyelerinin Yunan adalarına geçişleri önlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
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Yunan ölüme itiyor Türkler kurtarıyor: Bir ayda 929 göçmen
Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Ege kıyısındaki adalara geçen düzensiz göçmenler geldikleri gibi tekrar lastik bot, can salı ve teknelere bindirilerek açık denizde ölüme terk ediliyor. Sahil Güvenlik ekipleri 1 ayda 929 hayat kurtardı



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