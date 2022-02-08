Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın göçmenlere zulmüne sert tepki: Buna kim dur diyecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatlarını kaybeden 19 göçmenin ölümünden AB'nin de sorumlu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "19 göçmenin donarak ölmesi nasıl izah edilir? Kim dur diyecek buna? İnsan hakları savunucuları nerede? tüm sorumlu Yunanistan ile AB ve göçmenleri görmezden gelen ülkeler" ifadelerini kullandı.

Abone Ol