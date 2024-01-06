Bakan Fidan ve Blinken görüşmesi sonrası ilk açıklama: Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli

Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgularken, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.