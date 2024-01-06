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Bakan Fidan ve Blinken görüşmesi sonrası ilk açıklama: Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi. Diplomatik kaynaklar, Hakan Fidan'ın görüşmede Gazze'de devam eden insanlık trajedisini ele aldığını belirtti. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgularken, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ve İsveç'in NATO üyelik sürecinde nihai kararın TBMM'ye ait olduğu belirtti.

17:30 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:53 - 6/01/2024 Cumartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi. Diplomatik kaynaklar,
Hakan Fidan'ın görüşmede Gazze'de derhal ateşkes ilan edilerek bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladığını ayrıca, Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ve İsveç'in NATO üyelik sürecinde nihai kararın TBMM'ye ait olduğu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün İstanbul'da görüştü.
Bakan Fidan, görüşmesinde F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

'İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait'

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmelerde; iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı. Bakan Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini Blinken'e aktardı. İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.

'İsrail'in saldırganlığı tüm bölge için tehdit'

İki Bakan,
Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgularken, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediklerini, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabaya da değindi.
Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

#Hakan Fidan
#Antony Blinken
#Dışişleri Bakanı
#Türkiye
#ABD
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