Bakan Fidan'dan Atina'da net mesaj: Kıbrıs tutumumuz belli

"2023 yılında 5.8 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin bu yılın sonunda 6 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Bugün, değerli meslektaşım ile Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili konuları uluslararası hukuk kapsımanda ele aldık. Ege'de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Gerçekçi davranmamız ve sorunlara doğru teşhisler koymamız gerekiyor."