Bakan Kurum 'hiç uyumadan bitirelim' diyerek talimat vermişti: Gaziantep-Adana Otoyolu 24 saat geçmeden trafiğe açıldı

“Çalışmalarının bir kısmı gerçekleşen ve açılışı gerçekleşen bu yolu iki gidiş bir geliş olarak trafiğe açacağız ve bu sürede yolun karşı tarafını onaracağız. Diğer tarafı da tamamen kalıcı onarımını yaptıktan sonra trafiğe açacağız. 7 gün 24 saat hiç uyumadan, aman gözünü seveyim, buradan hiç ekip ayrılmadan ne gerekiyorsa Gaziantep Büyükşehir Belediyemizden de takviye alın, ne gerekiyorsa bizzat siz yürüteceksiniz bu işleri, tamam mı? Konunun takibi için biz size ulaşacağız, sizi arayacağız. Biran evvel de karşı tarafı da normal trafiğe açalım. Onarım yapılan bu bölgelerde yine olası ekip bulundurmak lazım, bozulursa, yarın yağmur kar yağarsa buralarda sürekli düzenli ekip olmalı.”