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Bakan Kurum 'hiç uyumadan bitirelim' diyerek talimat vermişti: Gaziantep-Adana Otoyolu 24 saat geçmeden trafiğe açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yakından takip ettiği ve depremin etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle dev kayaların düşmesi sonucu çökerek kapanan D835 Gaziantep-Adana Otoyolu’nun Nurdağı istikametinde onarım çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı. Bakan Kurum'un ' Gözünüzü seveyim 7 gün 24 saat hiç durmadan çalışalım, onaralım şu yolu' diyerek talimat verdiği yol 24 saat sürmeden trafiğe açıldı.

17:36 . 7/02/2023 Salı
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Bakan Kurum talimat vermişti

Bakan Kurum talimat vermişti

Gaziantep-Adana Otoyolu, deprem nedeniyle dört noktada gerçekleşen heyelan ve dev kayaların düşmesi sonucu trafiğe kapalıydı. Otoyoldaki Nurdağı geçişi bölgesine dün gece giderek incelemelerde bulunan ve onarım çalışmalarının acilen tamamlanması talimatını veren Bakan Kurum, bugün de ilk iş olarak sabah saatlerinde gerçekleştirdiği Gaziantep Deprem Koordinasyonu toplantısında konuyu ele aldı. Toplantıda yetkililerden yolun yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Kurum, sonrasında bölgeye giderek onarım çalışmalarının son halini yerinde denetledi. Burada karayolları yetkilisinden bilgi alan Bakan Kurum’un talimatları kameralara böyle yansıdı:

Gaziantep-Adana Otoyolu’nun Nurdağı geçişi
'GÖZÜNÜZÜ SEVEYİM, HİÇ DURMADAN UYUMADAN NE GEREKİYORSA YAPALIM'

“Çalışmalarının bir kısmı gerçekleşen ve açılışı gerçekleşen bu yolu iki gidiş bir geliş olarak trafiğe açacağız ve bu sürede yolun karşı tarafını onaracağız. Diğer tarafı da tamamen kalıcı onarımını yaptıktan sonra trafiğe açacağız. 7 gün 24 saat hiç uyumadan, aman gözünü seveyim, buradan hiç ekip ayrılmadan ne gerekiyorsa Gaziantep Büyükşehir Belediyemizden de takviye alın, ne gerekiyorsa bizzat siz yürüteceksiniz bu işleri, tamam mı? Konunun takibi için biz size ulaşacağız, sizi arayacağız. Biran evvel de karşı tarafı da normal trafiğe açalım. Onarım yapılan bu bölgelerde yine olası ekip bulundurmak lazım, bozulursa, yarın yağmur kar yağarsa buralarda sürekli düzenli ekip olmalı.”




#Bakan Kurum
#Gaziantep-Adana Otoyolu
#Nurdağı geçişi
#deprem
#trafik
#heyelan
1 saat önce
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Bakan Kurum 'hiç uyumadan bitirelim' diyerek talimat vermişti: Gaziantep-Adana Otoyolu 24 saat geçmeden trafiğe açıldı
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