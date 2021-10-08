Gündem Bakan Kurumdan "Atık Toplayıcıları" açıklaması
YEREL GÜNDEM

Bakan Kurum'dan "Atık Toplayıcıları" açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yer aldığı gibi, (atık toplama tesisi) kapatma sürecinin Sıfır Atık Projesi'yle başladığı iddiası gerçek dışıdır, asla doğru değildir. Söz konusu denetimler atık toplayan kardeşlerimize yönelik değil, Tehlikesiz Atık Toplama Belgesi (TAT) almış olmasına rağmen, ilgili belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış tesislere yöneliktir" - "Gece gündüz demeden alın teri dökerek hem helal ekmeklerini kazanan hem de ülkesine katkı sunan atık toplayıcı kardeşlerimizle aramıza hiçbir grubun girmesine bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz."

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kurumdan Atık Toplayıcıları açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan atık toplama tesislerinin kapatma sürecinin Sıfır Atık Projesi'yle başladığı iddiasının doğru olmadığını bildirerek, yapılan denetimlerin atık toplayanlara yönelik değil, Tehlikesiz Atık Toplama Belgesi (TAT) almış olmasına rağmen belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış tesislere yönelik olduğunu duyurdu.

Kurum, Twitter hesabından bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan atık toplama tesislerinin kapatma sürecinin Sıfır Atık Projesi'yle başladığı iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Geçen günlerde İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri ve il müdürlüğü tarafından, izinsiz atık toplama ve ayırma faaliyetlerine ilişkin rutin denetimler yapıldığını belirten Kurum, "Her şeyden evvel bilinmelidir ki, atık toplayıcı kardeşlerimiz, Sıfır Atık Hareketi'ne tam destek veren, yeşil ekonomimize en büyük katkıyı sunan emekçi kardeşlerimizdir. Söz konusu denetimler atık toplayan kardeşlerimize yönelik değil, Tehlikesiz Atık Toplama Belgesi (TAT) almış olmasına rağmen, ilgili belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış tesislere yöneliktir." ifadelerini kullandı.

TAT Belgesi olsa dahi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almayan, yani kaçak çalışan işletmeleri kapatma sorumluluğunun belediyelerde olduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz de yasal firmaları desteklemek, haksız kazanca mani olmak adına bu işletmelerin kapatılması yönünde işlem yapmışlardır. Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yer aldığı gibi, kapatma sürecinin Sıfır Atık Projesi'yle başladığı iddiası gerçek dışıdır, asla doğru değildir. Zira Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi Türkiye'nin en büyük çevre hareketidir. Sıfır Atık, geri dönüşüm demektir, geri kazanım demektir. Bu hareket, israfı önlemek, kaynaklarımızı verimli kullanmak demektir. Bugün dünyanın birçok uluslararası kuruluşundan ödül alan Sıfır Atık Hareketi; 2053 net sıfır emisyon hedefimizin, Yeşil Kalkınma Modelimizin en kıymetli adımıdır.

Gece gündüz demeden alın teri dökerek hem helal ekmeklerini kazanan hem de ülkesine katkı sunan atık toplayıcı kardeşlerimizle aramıza hiçbir grubun girmesine bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de hep birlikte, daha temiz bir çevre, daha güzel bir ülke için çalışmaya devam edeceğiz."

Golü erken bulduk

Golü erken bulduk

​A Milli Takımımız, İstanbul'da Norveç'i konuk ediyor.
Vefat sayısı 200ün altına indi

Vefat sayısı 200'ün altına indi

​Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.
Tezgahta 2 buçuk katı

Tezgahta 2 buçuk katı

20 liralık ceviz tüketiciye 50 liraya satılıyor.

Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.

Erdoğan'a sevgi gösterisi

Erdoğan'a sevgi gösterisi

​Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak
Gündem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir programda Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini değerlendirdi. Dönmez 2023 tarihini göstererek "Türkali'de 6 kuyumuz var. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak" ifadelerini kullandı. Akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarını da değerlendiren Dönmez "Akaryakıtta devlet verdi gelirinden 52 milyar fedakarlık yaptı. Doğalgaz, elektrikte devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmadı" şeklinde konuştu.
Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz
Dünya

Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de sık sık Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, bir yandan da envanterindeki uçak, füze ve mühimmat sayısını artırmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen Yunan generalden itiraf gibi bir açıklama geldi. Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan general, "Silahlanma yarışında ülkemiz Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.
GZT Gireunspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak
Spor

GZT Gireunspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe galibiyetinin daha anlamlı hale gelmesi için Çaykur Rizespor maçını da kazanmaları gerektiğini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.