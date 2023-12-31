Bakan Şimşek'ten 2024 mesajı: Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak

"Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak' ifadelerini kullandı.
Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.
- 2024 yılı;
- •Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı,
- •Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı,
- •Kur korumalı sistemin sonlandığı,
- •Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı,
- •Bütçe disiplininin tesis edildiği,
- •Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır.
Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.