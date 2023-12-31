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Bakan Şimşek'ten 2024 mesajı: Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, 2024 yılı için; "yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak' ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:04 - 31/12/2023 Sunday
Güncelleme: 12:12 - 31/12/2023 Sunday
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek, paylaşımında 2024 yılı için şu ifadeleri kullandı;

"Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak' ifadelerini kullandı.

Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.


  • 2024 yılı;
  • •Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı,
  • •Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı,
  • •Kur korumalı sistemin sonlandığı,
  • •Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı,
  • •Bütçe disiplininin tesis edildiği,
  • •Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır.

Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.






#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanı
#ekonomi
#2024
16 minutes ago
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