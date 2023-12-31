Bakan Şimşek'ten 2024 mesajı: Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı." dedi. Ayrıca ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e gerilediğini de belirten Şimşek, "Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek." diye konuştu.