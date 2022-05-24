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ANKARA

Bakan Soylu 'Amanoslar temiz' diyerek duyurdu: Yeşil ve gri kategoride iki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amanos Dağları'nda biri yeşil, biri de gri kategorideki iki teröristin öldürüldüğünü duyurdu. "Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz!" diyen Bakan Soylu, "Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu Amanoslar temiz diyerek duyurdu: Yeşil ve gri kategoride iki terörist öldürüldü
Öldürülen teröristler Hakim Bedri ve Beraat Boztemir

Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı operasyonu kapsamında, Osmaniye'nin Küllü köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, iki terörist etkisiz hale getirildi.

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde "yeşil", diğerinin ise "gri" kategoride yer aldığı belirtildi.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'de icra edilen Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı operasyonu kapsamında, Osmaniye'nin Küllü köyü kırsalında jandarma özel harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, iki terörist etkisiz hale getirildi.

  • Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon liraya kadar ödülle "yeşil" kategoride aranan, İranlı "Agit-Kotol" kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi.
  • Diğer teröristin ise sözde Amanos sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride aranan, "Armanç Nesimi" kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Şehidin kanı yerde kalmadı

"Yeşil" kategoride aranan "Agit-Kotol" kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzman Çavuş Abdülmecit Yıldırım'ın şehit edilmesi ve bir astsubay ile bir uzman çavuşun yaralanması olayının faili olduğu belirlendi.

Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis'te, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşın alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.

"Amanoslar temiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • "Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları'nda kahraman jandarma özel harekat biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman şehitlerimiz, kanınız yerde kalmadı, kalmayacak."

MSB: Taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi
OYNAT 00:34
MSB: Taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.

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