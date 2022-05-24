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ANKARA

Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı: 7 PKK/YPG’li etkisiz

MSB, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı: 7 PKK/YPG’li etkisiz
MSB

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak!

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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