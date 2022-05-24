Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı: 7 PKK/YPG’li etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak!
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak!
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/nOnkDwB8bG
Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak!