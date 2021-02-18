Gündem Bakan Soylu Deprem anında devreye girecek iletişim sistemi geliştiriyoruz
POLİTİKA

Bakan Soylu: Deprem anında devreye girecek iletişim sistemi geliştiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem anında aktif olacak bir iletişim sistemi geliştirildiğini duyurdu. Yaşanan afetlerin ardından telefonların ve yolların kilitlendiğini belirten Soylu, "Uygulama, deprem anında hemen devreye girecek ve kişiyi toplanma alanına götürecek. Yine acil kodlu aramalar bu uygulamadan sağlanabilecek. Telefonun kullanan kişi enkaz altındaysa enkaz altından sinyal verebilecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından telefon hatlarının kilitlendiğini, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile akıllı telefonlara yüklenecek bir iletişim sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi. 'Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Bakan Soylu, geliştirilme aşamasında olan uygulama ile ilgili şunları söyledi:

"Afet oluyor herkes sokağa çıkıyor, telefonlara sarılıyor. Telefonlar kilit, yollar kilit. 2020'deki tüm depremlerde bunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Bu konuda beraber iletişimi sağlayabileceğimiz bir sistem için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile oturduk. Operatörlerle bir araya geldik.

Uygulama ile neler mümkün olacak?

Operatörlerimizin ve bakanlıklarımızın içinde olduğu adım attığımız yeni bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamada ne olacak? Yine akıllı telefonlara indirilecek. Yeni satın alınan telefonlara da bu uygulamanın yüklenmesini sağlayamaya çalışıyoruz.

Bu uygulama, deprem anında hemen devreye girecek ve kişiyi toplanma alanına götürecek. Yine acil kodlu aramalar bu uygulamadan sağlanabilecek. Telefonun kullanan kişi enkaz altındaysa enkaz altından sinyal verebilecek."

İletişim Başkanlığından 'deprem vergisi' tartışmalarına videolu yanıt
OYNAT 02:05
İletişim Başkanlığından 'deprem vergisi' tartışmalarına videolu yanıt
İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımlarının artarak devam ettiğinin altı çizildi.

KUPÜR - Deprem vergilerimiz nereye harcandı?
OYNAT 03:26
KUPÜR - Deprem vergilerimiz nereye harcandı?
Elazığ depreminden sonra ilk defa 1999'da alınmaya başlanan 'deprem vergisi' gündem oldu. Bu zamana kadar 66 milyar TL deprem vergisi toplandı. Depremlerin verdiği zararın giderilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması için ise 140 milyar TL'den fazla bütçe harcandı.

Abone Ol Google News
Kahreden ölüm

Kahreden ölüm

​Uyurken ağabeyinin altında kalan bebek hayatını kaybetti.
Bu ilçe adeta dondu

Bu ilçe adeta dondu

​Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.
Aşı yapılan kişi sayısı 6 milyonu geçti

​Ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Yüzde 17'de sabit tutuldu

Yüzde 17'de sabit tutuldu

Merkez Bankası faizi değiştirmedi.

Gaziantep'te vahşet

Gaziantep'te vahşet

Eşini beş çocuğunun gözü önünde katletti.
Türkiye'de kullanıma girdi

Türkiye'de kullanıma girdi

​Twitter'da 'Türkiye Devlet Görevlisi' dönemi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.