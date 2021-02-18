Bakan Soylu: Deprem anında devreye girecek iletişim sistemi geliştiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından telefon hatlarının kilitlendiğini, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile akıllı telefonlara yüklenecek bir iletişim sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi. 'Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Bakan Soylu, geliştirilme aşamasında olan uygulama ile ilgili şunları söyledi:

"Afet oluyor herkes sokağa çıkıyor, telefonlara sarılıyor. Telefonlar kilit, yollar kilit. 2020'deki tüm depremlerde bunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Bu konuda beraber iletişimi sağlayabileceğimiz bir sistem için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile oturduk. Operatörlerle bir araya geldik.

Uygulama ile neler mümkün olacak?

Operatörlerimizin ve bakanlıklarımızın içinde olduğu adım attığımız yeni bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamada ne olacak? Yine akıllı telefonlara indirilecek. Yeni satın alınan telefonlara da bu uygulamanın yüklenmesini sağlayamaya çalışıyoruz.

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Bu uygulama, deprem anında hemen devreye girecek ve kişiyi toplanma alanına götürecek. Yine acil kodlu aramalar bu uygulamadan sağlanabilecek. Telefonun kullanan kişi enkaz altındaysa enkaz altından sinyal verebilecek."