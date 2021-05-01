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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Önce sabır sonra bayram

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Güvenlik Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde tam kapanmaya geçilmesiyle ilgili konuşan Soylu, "Hep birlikte bu mücadeleden başarıyla çıkacağız. Önce sabır sonra bayram" ifadelerini kullandı. Ayrıca tam kapanma döneminde izin belgesi alan kişi sayısını açıklayan Soylu, "Şu ana kadar e-başvuru ile izin alan 691 bin 890 kişiyi buldu" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Soyludan tam kapanma açıklaması: Önce sabır sonra bayram
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Güvenlik Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Tam kapanma döneminde vatandaşlarımız büyük oranda kurallara uyduğunu belirten Soylu, "Israr edenlere gerekli işlemler gerçekleştirildi. Televizyonlara, gazetelere ufak bir sitemimiz var. Türkiye’nin yüzde 95’i evine kapanmıştır. Doğal olarak bizim sürdürülebilir kılmak zorunda olduğumuz, bir takım sektörler, ana unsurlar var. Üretim-tedarik zinciri devam edecek dedik. Vergi-SGK ile ilgili özel bir gündü. Doğal olarak hayat devam ediyor. Tarım ürünleri bir taraftan bir tarafa taşınıyor."dedi.

Tam kapanma dünya basınında: Şehirleri terk ediyorlar
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Tam kapanma dünya basınında: Şehirleri terk ediyorlar

"Herkesin bize yardımcı olması lazım"

Türkiye’nin ana işleyen mekanizmasını kapatmadıklarını dile getiren Bakan Soylu, "Herkesin buna yardımcı olması gerekirken, sanki buna tahrike yönelik, o da nereden… Bizim yöntemimiz, denetleme yapıyoruz. Denetleme sürecinde birikmeyi, yollar bu kadar kalabalık derseniz… Kolluk kuvvetleri denetlemesi yapıyor. Mesele herkes sokakta gibi… 81 vilayetin meydanları gösterildi. Sokaklarda az insanlar var. Ana yollarda, şehirlerarası yollarında, giriş çıkışlarda elbette ki araçları durduruyoruz. Tabi maalesef teşvik eden kadar tahrik eden de var. Buna gücenmiyor muyuz? Güceniyoruz ama herkes de işini yapıyor. Kimi hayra kişi şerre çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Tüm tanımlamaları yaptık"

Tam kapanma döneminde izin belgesi alan kişi sayısnı açıklayan soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir gün önce öğleden sonra saat 15.00 gibi açtık. Bir anda başvurular oldu. Tüm tanımlamaları yaptık. Şu ana kadar e-başvuru ile izin alan 691 bin 890 kişi. Buradan belgeyi aldıktan sonra, kolluk kuvvetlerimizin cep telefonlarına, tabletlerine düşüyor bunlar. Denetimler de çok rahat şekilde yapılıyor. Bunu da başardık. Seyahat izin belgeleriyle ile de işi 178 bin kişi seyahat izin belgesi aldı. Halkımız büyük fedakarlık yapıyor, hakka girmememiz lazım, kendi otokontrolümüzü sağlamalıyız. Muhalefet yapmak isteyen yapıyor, yapmaya da devam etsin.

Sağlık Bakanlığı: Tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak
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Sağlık Bakanlığı: Tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak
  • 60 bin civarındaydı vaka sayısı, 30 binlere düştü. Dün bir arkadaşımı koronadan kaybettim. En yakınlarımızı kaybettik, memleketimizin en birikimli insanlarını kaybettik. Camilerde saf düzenimiz değişti. Hala bunun munzurluğunu yapanlar var, yapmayın Allah rıza için ya, hep beraber bu işten çıkalım. önce sabır, sonra bayram"

17 günlük tam kapanma başladı belgesiz yola çıkanlara ceza yazıldı
FOTOĞRAF 22
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Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan ve yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde İstanbul'un birçok noktasında denetim noktaları kuruldu.
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Denetimler gece boyunca devam etti. Fatih, Bakırköy ve D-100 Karayolu'nda denetleme yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.
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İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.
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Fatih'te, yemek şirketinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi durduran polis, izin belgelerinde eksiklikler olduğu gerekçesiyle tutanak tutarak ceza kesti. Durdurulan sürücü, İzin belgemiz var, şirketin verdiği geçerli olmadığı için yeni kanuna göre yenisini çıkarmamız gerekiyormuş. Bu yüzden ceza yedim dedi.
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Durdurulan başka bir sürücüye ise çiftçilik ve hayvancılık yaptığını söylemesine rağmen izin belgelerinde eksiklik olduğu için para cezası uygulandı.
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Denetimler devam ediyor.
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.
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Kısıtlamanın ilk saatlerinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara, 68 bin 380 TL kısıtlama ve maske cezası uyguladı.
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Ayrıca İlçenin tüm cadde ve sokaklarında, sıkı denetim yapan polis ekipleri, izin belgesini amaç dışı kullanan vatandaşlara, cezai işlem uyguladı.
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Ayrıca İlçenin tüm cadde ve sokaklarında, sıkı denetim yapan polis ekipleri, izin belgesini amaç dışı kullanan vatandaşlara, cezai işlem uyguladı.
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Kocaeli’ye giriş ve çıkış noktalarında da ekipler tarafından denetim gerçekleştiriliyor.
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Ekipler tarafından araçlar tek tek durdurularak vatandaşların sokağa çıkma belgeleri ve şehirlerarası ulaşım izinleri soruluyor.
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Kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen vatandaşlara para cezası kesiliyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kandıra gişelerinde de polis ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktasında yapılan denetimlerde, kısıtlama ihlali yapan çok sayıda vatandaş hakkında idari işlem yapıldı
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Yapılan denetimler sırasında, durdurulan bir otomobil içerisinde 3 gencin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlendi. Kaza yaptıkları için eve gidemediklerini söyleyen şahıslar, dakikalarca polis ekiplerine dil döktü. 3 şahsa polis ekipleri tarafından 3 bin 150’şer TL para cezası kesildi. Kayseri’den dönerken kaza yaptıkları için kısıtlama saatinde eve dönemediklerini söyleyen şahıslardan biri, “Kayseri’den dönüyoruz. Aracımız kaza yaptı. O yüzden geç kaldık. Memur arkadaşlar ceza yazdı. Hatamız neyse cezamızı çekeceğiz” dedi.
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17 günlük tam kapanma başladı belgesiz yola çıkanlara ceza yazıldı
Koronavirüs ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının ilk gecesinde polis birçok noktada gece boyunca denetim yaptı. Denetimlerde, araçlar tek tek durduruldu, sürücülerin ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.

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