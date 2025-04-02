Bakan Tekin'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı: Eğitim ailemizin 'en özel' üyelerinin yanında olacağız

Paylaşımda, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin gelişimlerini desteklemenin, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak güçlü kılmanın, maarif anlayışlarının temel taşlarından biri olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendirmeye devam ediyoruz. Eğitim ailemizin en 'özel' üyelerinden olan otizmli öğrencilerimizin ve ailelerinin her daim yanında olacağız."