Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Bakan Tekin'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı: Eğitim ailemizin 'en özel' üyelerinin yanında olacağız

Bakan Tekin'den Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı: Eğitim ailemizin 'en özel' üyelerinin yanında olacağız

12:062/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim ailesinin en "özel" üyelerinden olan otizmli öğrencilerin ve ailelerinin her daim yanında olacaklarını bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendiriyoruz

Paylaşımda, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin gelişimlerini desteklemenin, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak güçlü kılmanın, maarif anlayışlarının temel taşlarından biri olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendirmeye devam ediyoruz. Eğitim ailemizin en 'özel' üyelerinden olan otizmli öğrencilerimizin ve ailelerinin her daim yanında olacağız."

#2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
#MEB

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DOĞUM İZNİ TARİHLERİ UZAYACAK MI? Çalışan annelere doğum izni 1 yıl ne zaman verilecek?