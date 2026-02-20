Bakan Uraloğlu duyurdu: Deprem bölgesine 80 milyar liralık ulaştırma yatırımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay ziyaretinde ulaşım projelerindeki son durumu paylaştı. Bakan Uraloğlu, Amanos Tünelleri inşaatının önümüzdeki ay başlayacağını, İskenderun-Hatay Otoyolu’nun 2028 yılına kadar tamamlanacağını ve deprem sonrası süreçte Hatay’a bakanlık bazında 80 milyar liralık yatırım yapıldığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Otoyolu ve Demiryolu Tüneli Projesi'nin hayata geçirildiği şantiye alanında incelemelerin ardından Hatay Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, daha sonra Antakya-Defne-Samandağ hattını kapsayan 3’üncü Çevre Yolu Projesi’nde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, incelemelerin ardından Hatay merkez spor salonunda düzenlenen iftar programına katılarak, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.
"Amanos Tünellerinde önümüzdeki ay kazma vurulacak"
"İskenderun-Hatay otoyolu en geç 2028'de tamam"
3'üncü çevre yolu ve kavşak çalışmaları
Hatay’daki 3’üncü Çevre Yolu çalışmalarını yerinde incelediklerini aktaran Bakan Uraloğlu, toplu konut alanlarını birbirine bağlayacak yolların yapımının sürdüğünü ifade etti. Yaklaşık 140 kilometrelik yol ağının 100 kilometreden fazlasının tamamlanarak hizmete açıldığını kaydeden Uraloğlu, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Şehir merkezinde iki köprülü kavşak yapımının da sürdüğünü sözlerine ekleyen Uraloğlu, projelerin Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü dile getirdi.
"Hatay'a 80 milyarlık yatırım"
Deprem sonrası yapılan yatırımlara da değinen Uraloğlu, sadece bakanlık olarak yaklaşık 80 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. AK Parti hükümetleri öncesinde Hatay’da 151 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu, bugün bu rakamın 500 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, sıcak asfalt uzunluğunun da 400 kilometrenin üzerine çıkarıldığını ifade etti.
İskenderun’da deniz tahkimatı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 3,5 kilometrelik tahkimat yapıldığını ve balıkçı barınakları ile deniz koruma yapılarının peyderpey tamamlandığını anlattı.
Konuşmasının sonunda Hataylıların Ramazan ayını tebrik eden Uraloğlu, yapılan ve yapılacak projelerin hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Uraloğlu, konuşmanın ardından vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.